9. März 2019, 16:27 Uhr Mitfahrbankerl Bis sich einer erbarmt

Im südlichen Landkreis ist das Trampen zurück. Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat im Herbst als erste Kommune zwei Mitfahrbankerl aufgestellt. Ob das Beispiel Schule macht? Der Versuch eines Road Trips.

Von Michael Morosow und Helena Ott

Tramper mit Rucksack und Pappschild gehörten in den Sechziger- und Siebzigerjahren zum Straßenbild. Per Daumenexpress reisten junge Leute kostenlos quer durch die Welt oder einfach nur in die Disco und wieder heim. Diese ebenso sympathische wie ökologisch sinnvolle Art der Fortbewegung soll nun im mit Verkehrsproblemen überladenen Landkreis München eine Renaissance erleben. Stichwort: Mitfahrbankerl. Sie stehen bereits in mehr als fünfzig Kommunen in Bayern, seit vergangenem Herbst auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Ein kleines Netzwerk ist entstanden, das die Gemeinde unter anderen mit Egmating, Oberpframmern, Moosach, Glonn, Grafing, Ebersberg und Zorneding verbindet. Zeit also für einen Selbstversuch.

Helena Otts Reise

8.30 Uhr: Das Mitfahrbankerl an der Bahnhofstraße in Höhenkirchen steht noch im Schatten. Eine Designerarbeit ist es nicht. Vier grob gehobelte Kanthölzer, über zwei massive Betonquader gelegt, bilden die Sitzfläche. Daneben eine Holzstele mit einer Aussparung für eine Klappvorrichtung, aus der sich die blauen Richtungsschilder ziehen lassen. Ich bringe "Glonn" in die Waagerechte, mich in sitzende Position - und warte. Bisher hätten sie noch nie jemanden auf diesem Bankerl sitzen gesehen, sie seien gespannt, ob das funktioniert, rufen mir mehrere ältere Frauen im Vorbeigehen zu.

8.45 Uhr: Kurze Situationsanalyse: Mein Gegner ist die Bahnschranke, wenn sie sich in der Horizontalen befindet und den Verkehr eine Zeit lang gänzlich zum Erliegen bringt. Meine Verbündete ist die Fußgängerampel, sie bremst potenzielle Mitnehmer auf Schrittgeschwindigkeit herunter und erhöht meine Chance, gesehen zu werden. An Blickkontakten mangelt es nicht, viele lächeln mir zu, heben aber die Arme, was wohl heißt: Sorry, falsche Richtung.

Die Wartezeit fällt etwas leichter, wenn die Sonne scheint. (Foto: oh)

9 Uhr: Noch hat kein Auto angehalten, aber dafür etliche Fußgänger, die erzählen möchten, wie toll sie die Initiative finden. "Die Idee, dass sich Menschen wieder helfen auf so unkonventionelle Art, finde ich super", sagt eine Frau in hellblauer Steppweste. Selbst aufs Mitfahrbankerl gesetzt habe sie sich aber noch nicht, womit sie nicht alleine ist: "Das ist mir zu gefährlich, wer weiß, zu wem man da einsteigt", sagt eine Rentnerin auf dem Weg zum Qi-Gong-Kurs. Ob die heutige Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) einst auch so lange auf eine Mitfahrgelegenheit hat warten müssen, als sie in ihrer Jugend trampte? "Als ich jung war, bin ich mit einer Freundin ein mal in der Woche per Autostopp nach Grünwald zum Volleyballtraining gefahren", erinnert sich Mayer, die Höhenkirchen im Herbst zur ersten und bislang einzigen Mitfahrgemeinde im Landkreis München gemacht hat, indem sie an der Bahnhofstraße und an der Brunnthaler Straße Mitfahrbankerl montieren ließ.

9: 18 Uhr: Ich kann mein Glück kaum fassen: Ein älterer roter Golf hält an der Ampel und setzt zurück. Petra Rischka, 59, räumt den Beifahrersitz für mich frei. Ihr Autoradio ist auf Bayern 1 eingestellt, aus den Boxen tönt "Wonderful life" von Black. Jeden würde sie nicht mitnehmen, sagt sie. Bei Männern käme es darauf an, dass sie symphytisch aussähen. Als junge Frau habe ich Glück. Während der Fahrt zeigt mir Rischka weitere Bankerl, eines in Egmating, eines auf der Höhe Kastenseeon. Fast jeden Tag fährt sie die Landstraße von Höhenkirchen nach Glonn, besucht ihr Tochter, hilft ihr mit den beiden Kindern.

"Einmal am Tag soll man doch nett sein"

9.33 Uhr: In Glonn mit seinen acht Mitfahrbankerln ist es gar nicht so leicht, sich für den strategisch günstigsten Platz zu entscheiden. Ich wähle den Marktplatz, klappe das blaue Schild mit der Aufschrift "Egmating" nach oben, stelle mich wieder auf längeres Warten ein und bin umso erstaunter, als sich sogleich vor mir die Tür eines weißen SUV öffnet. Krankenpfleger Andreas Kaaden, 46, steigt aus. Er hat seine beiden Eltern dabei, räumt für mich aber extra den Kindersitz in den Kofferraum. Warum er angehalten habe, frage ich. "Einmal am Tag soll man doch nett sein", sagt er und grinst breit durch den Rückspiegel.

9.45 Uhr: In Egmating steige ich aus, genieße ein kurzes Sonnenbad auf dem Mitfahrbankerl. Aber bevor ich Farbe annehmen kann, legt jemand eine harsche Bremsung auf dem Split neben mir hin. Er habe mich gerade noch rechtzeitig sitzen gesehen, sagt der 52-jährige Fotograf aus Glonn. Er ist auf dem Weg nach Ottobrunn, seine Gasflasche auffüllen. Auf der kurzen Fahrt zurück nach Höhenkirchen erfahre ich, dass er früher selbst viel getrampt sei. Einmal habe er mit seiner damaligen Freundin testen wollen, ob sie es in zwei Wochen vom Bodensee nach Lyon schaffen, am Ende habe es für einmal quer durch Frankreich gereicht. Mit Trampen verbindet er mehr, als von A nach B zu kommen. "Ich habe so viele offene und skurrile Menschen getroffen", sagt er. So etwa einen Pfarrer: "Der hatte einen eingebauten Weihwasserspender neben dem Lenkrad."

10.40 Uhr: Zurück in Höhenkirchen. Diesmal soll es nach Hohenbrunn gehen. Werde ich von hier wieder so schwer wegkommen, denke ich noch, als schon ein VW Beatle hält. Sie fahre eigentlich nicht nach Hohenbrunn, sagt die Frau am Steuer, "aber ich fahr Sie schnell, bevor sie irgendjemand Komisches mitnimmt", bietet sie freundlich an. Ich lehne dankend ab. Es wäre mir unangenehm, wenn sie mich extra in den Nachbarort kutschieren würde. Eine falsche Entscheidung, stellt sich heraus: Bis das nächste Auto anhält, dauert es 30 Minuten. Auch Ernst Gauss, 63, bei dem ich dann im Auto sitze, will eigentlich nicht nach Hohenbrunn. "Ich habe Sie schon gesehen, bevor ich beim Einkaufen war, und Sie haben mir leidgetan", sagt er. Ich kriege also eine Extrafahrt nach Hohenbrunn. Dort ist Schluss, kein Mitfahrbankerl mehr weit und breit. Ich tausche mein Fortbewegungsmittel und steige in die S-Bahn um.