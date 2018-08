17. August 2018, 21:52 Uhr Miteinander Die kleine Rösterei

In der Werkstatt der Lebenshilfe München in Putzbrunn dreht sich alles um die Bohne: Zusammen mit Barista Stefan Mancassola produzieren Menschen mit Behinderung in schonenden Verfahren vier verschiedene Kaffeesorten

Von Stefan Galler, Putzbrunn

Michaela und Christina sitzen am Sortiertisch: Flink durchforsten ihre Finger die Kaffeebohnen, die dort ausgebreitet liegen. Die Aufgabe der beiden Frauen ist es, kleine Steine, die in der Menge der Böhnchen verborgen sind, herauszusuchen und zu eliminieren. Schließlich können solche Fremdkörper teure Kaffeemühlen und Vollautomaten beschädigen, wenn sie nicht vor dem Mahlen aussortiert werden.

Anschließend kümmert sich Julian um die Bohnen, er wiegt die jeweils notwendige Menge ab und tütet sie ein, ehe Susanne den nicht unkomplizierten Vorgang des Verschweißens der Verpackungen erledigt. Sascha übernimmt schließlich das Etikettieren und stempelt auf jede Packung ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein Rad greift ins andere bei dieser Arbeit, an der Menschen mit verschiedenen Behinderungen beteiligt sind, darunter solche mit Down-Syndrom und Autisten.

In der Kaffeerösterei Moccassola in der Lebenshilfe-Werkstatt in Putzbrunn funktioniert die Arbeit nur im Team, wie Stefan Mancassola sagt. Er ist Gruppenleiter und damit der Chef der Truppe. Er hat insgesamt zehn Mitarbeiter mit Behinderung, darunter acht Angestellte und zwei Praktikanten. "Und alle sind total stolz, bei diesem Projekt dabei sein zu können", sagt der ausgebildete Barista. Vorbildlich kämen seine Leute den hygienischen Vorschriften nach, ein Thema, das in der Lebensmittelbranche extrem wichtig ist, "ganz egal ob Menschen mit oder ohne Behinderung in diesem Bereich beschäftigt sind", sagt Mancassola.

In der Kaffeerösterei Moccassola in Putzbrunn funktioniert die Arbeit nur im Team. (Foto: Claus Schunk)

Der Werkstattleiter hatte einst den Kochberuf gelernt, kam dann 1993 als Zivildienstleistender in die Lebenshilfe-Werkstatt. Zwischenzeitlich versuchte er sich in anderen Jobs, doch die Freude an der Arbeit mit gehandicapten Menschen brachte ihn 2008 wieder zurück nach Putzbrunn. Mancassola wurde Gruppenleiter in der Abteilung Verpackung, absolvierte eine sonderpädagogische Zusatzausbildung. Und als 2016 die Idee entstand, in der Einrichtung eine Kaffeerösterei zu betreiben, war der Mann mit den italienischen Vorfahren sofort Feuer und Flamme: "Ich habe mir gesagt, wenn ich das mache, dann richtig." Es folgten Hospitanzen in verschiedenen Röstereien und anschließend die Ausbildung zum Barista in Murnau unter der Anleitung von Kaffeespezialist Michael Eckel. Im September 2017 stand eine interne Eröffnung der Rösterei an, im Januar 2018 dann die offizielle mit dem Start des Vertriebs.

Für das Ziel, ein echter Fachmann zu sein, muss Mancassola so manchem Genuss entsagen: "Man sollte auf Alkohol und Rauchen verzichten, weil man sonst gar nicht über den für die Aufgaben eines Kaffeerösters notwendigen Geruchssinn verfügt." Schließlich gelte es, Aromen wie Nüsse, Zitrusfrüchte oder Schokolade im Kaffee zu schmecken, um diese Eindrücke wiederum in die folgenden Röstungen einfließen zu lassen.

Überhaupt seien das Rösten und vor allem die Entwicklung neuer Sorten ein sehr aufwendiger Prozess: "Man muss alles, was man verändert, exakt dokumentieren, viele Experimente machen. Allein Kälte und Wärme beeinflussen das Röstergebnis massiv", sagt der Barista, der seine Bohnen aus allen relevanten Kaffeeanbaugebieten bezieht: Aus Brasilien, Kolumbien, Peru, aber auch aus afrikanischen Ländern wie Tansania, Kongo und Uganda und aus Asien, zum Beispiel aus Indien oder Sumatra.

Barista Stefan Mancassola "Durch die rund 20 Minuten lange Röstung bei niedrigen Temperaturen entwickelt sich mehr Aroma, der Kaffee wird bekömmlicher."

Das Sortiment der kleinen Rösterei umfasst momentan vier Geschmacksrichtungen: Cafè Crema, Cafè Suprema, Espresso Classico und Espresso Nero. Jede dieser Sorten hat ihre eigene Note, für alle gilt, dass sie im Trommelröstverfahren bearbeitet werden. "Durch die rund 20 Minuten lange Röstung bei niedrigen Temperaturen entwickelt sich mehr Aroma, der Kaffee wird bekömmlicher", sagt Stefan Mancassola.

Auch bei der Kühlung der gerösteten Bohnen lässt man sich in Putzbrunn Zeit, im Gegensatz zur Industrie, wo nicht nur das Röstverfahren bei 700 bis 800 Grad in zwei, drei Minuten abgeschlossen ist: "Wir kühlen mit Luft, im Gegensatz zur Industrie, die das mit Wasser tut", so der Barista. Die Folge des Luftkühlens sei, dass sich die Bohne "entspannt", was die hohe Qualität fördere und Säuren erst gar nicht entstehen lasse, so Mancassola.

Bei der kleinen Rösterei handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt, denn auch die Verpackung wird ausnahmslos von Menschen mit Behinderung gefertigt: Die Tüten kommen von der Lebenshilfe Zollernalb, die Etiketten von Projekt Print aus dem Norden Münchens und die Grafikgestaltung der Logos von der Stiftung Pfennigparade. Die Lebenshilfe-Werkstatt hat in ihr Projekt in Putzbrunn jede Menge investiert, wie Dietmar Krinninger, der technische Leiter der Zweigwerkstatt Putzbrunn, erläutert. Rund 100 000 Euro habe man in die Rösterei gesteckt, davon gingen 30 000 Euro für die beeindruckende Röstmaschine drauf. Dazu kam die Einrichtung der Arbeitsplätze, der Erdgasanschluss, eine entsprechende Beleuchtung und vieles mehr.

Menschen mit verschiedenen Behinderungen sind in der Kaffeerösterei beschäftigt. Hergestellt werden die Sorten Cafè Crema, Cafè Suprema, Espresso Classico und Espresso Nerovier. (Foto: Claus Schunk)

Diese Ausgaben sollen sich irgendwann amortisieren, deshalb wurde der Vertrieb der Rösterei zuletzt auch um einen Online-Shop erweitert. Unter www.moccasola.de kann man die vier Sorten in verschieden großen Packungen zwischen 250 und 1000 Gramm bestellen. Es ist aber auch möglich, den Kaffee direkt in der Lebenshilfe zu kaufen, es gibt einen Werkstattverkauf. Und demnächst soll im Eingangsbereich des Gebäudekomplexes eine Lounge entstehen, wo der Kaffee für Kunden ausgeschenkt und auch verkauft werden soll. Selbstverständlich sind auch die Mitarbeiter willkommen. Wenn Michaela, Christina, Julian, Susanne und Sascha frei haben, werden sie sich dort "ihr" Produkt bestimmt schmecken lassen.

Öffnungszeiten Moccasola in der Lebenshilfe-Werkstatt, Theodor-Heuss-Straße 16a, 85640 Putzbrunn: Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr.