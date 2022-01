"Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!" - unter diesem Motto steht die Ausschreibung für den Bayerischen Integrationspreis 2022. Bis 25. Februar 2022 können sich Vereine und Institutionen sowie auch Einzelpersonen beteiligen, die sich für die Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund in Bayern einsetzen. Die Auszeichnung wird voraussichtlich am 6. Mai 2022 im bayerischen Landtag verliehen.

Eine Migrationsgeschichte könne Einfluss auf die Gesundheit haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Unterhachinger Landtagsabgeordneten und Ministerin Kerstin Schreyer (CSU). Einerseits durch die Anpassung an eine neue, noch fremde Kultur, anderseits könne sie die Chance beeinträchtigen, eine adäquate Therapie zu erhalten, etwa, wenn Sprachbarrieren bestehen.

Der Bayerische Integrationspreis 2022 ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert. Dabei kann das Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Die Bewerbungsformulare und weitere Informationen sind zu finden unter:https://integrationsbeauftragte.bayern.de/integrationspreis/integrationspreis-2022. Bei Fragen kann man sich an die Geschäftsstelle der Integrationsbeauftragten wenden unter der Telefonnummer 089/2192-4308 oder per E-Mail an integrationspreis@stmi.bayern.de.