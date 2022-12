Inzwischen so gut wie fertig: die neue Wohnanlage am Riegerweg in Taufkirchen.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Der Taufkirchner Gemeinderat hat einen Kriterienkatalog verabschiedet, nach dem die 44 kommunalen Mietwohnungen am Riegerweg nun doch kurzfristig vergeben werden können. Diese sollen im Februar bezugsbereit sein, was das Rathaus zuletzt unter Druck gesetzt hatte. Denn obgleich die Freien Wähler (FW) bereits im Januar 2020 eine Vergaberichtlinie beantragt und Vorschläge dafür geliefert hatten, passierte in den folgenden fast drei Jahren nichts. Entsprechend drohten die gemeindlichen Wohnungen anfangs leer zu stehen, was in einer Region mit derart hohen Mieten ein Armutszeugnis gewesen wäre. Nun aber hat der Gemeinderat in zwei Sitzungen binnen acht Tagen einen Kriterienkatalog ausgearbeitet, der ab 1. Januar gültig ist.

"Wir haben die Kuh vom Eis", freut sich Michael Lilienthal (FW), der die jüngste Sitzung anstelle des verhinderten Rathauschefs Ullrich Sander (parteilos) leitete. Der Zweite Bürgermeister gibt sich zuversichtlich, dass es bei der Wohnungsvergabe am Riegerweg zu keinem großen Verzug kommen wird. Mit der nun beschlossenen Richtlinie wolle man den aus der Bevölkerung mitunter gehörten Vorwurf entkräften, "dass es bei der Vergabe der Wohnungen Mauscheleien gibt", sagt Lilienthal. So habe man nun einen klar definierten Kriterienkatalog, der die Vergabe von gemeindlichem Wohnraum regle.

Die neue Richtlinie gilt auch für Wohnungen der Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft

Die Richtlinie solle demnächst auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Alle Interessenten, die sich bereits um eine Wohnung am Riegerweg beworben haben, würden angeschrieben, um ihren Antrag entsprechend zu ergänzen, kündigt Lilienthal an. Aktuell liegen für die 44 Wohnungen circa 100 Anmeldungen vor - nicht zuletzt, weil die Miete dort bloß bei zehn Euro je Quadratmeter liegen wird.

Die Appartements sind laut Rudi Schwab (Grüne) vor allem für jene Menschen gedacht, "die zu viel verdienen, um eine Sozialwohnung zu bekommen, aber zu wenig verdienen, um auf dem normalen Wohnungsmarkt etwas zu finden". Überdies sollen am Riegerweg Rathausbeschäftigte wie Erzieherinnen und Pflegepersonal zum Zug kommen. Eventuell wird die Gemeinde zum Anwerben von Mitarbeiterinnen dieser Berufsgruppen einige Wohnungen vorhalten; eine Entscheidung darüber muss der Gemeinderat noch treffen.

Bereits beschlossen ist derweil die Vergaberichtlinie. Demnach wird das Einkommen stark berücksichtigt; zudem gibt es Bonuspunkte etwa für Kinder, ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde und eine starke Ortsbezogenheit. Der Katalog greift ab 1. Januar bei der Vergabe aller Wohnungen der Gemeinde sowie ihres Tochterunternehmens, der Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft (TWG).