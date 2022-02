Von Angela Boschert, Neubiberg

"Hört endlich auf damit, nur betroffen zu sein!", so lautet der Titel des neuesten Buches von Michael Gmelch, in dem er mit der katholischen Kirche hart und unmissverständlich ins Gericht geht. Der Militärdekan an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg fordert bei seinem Blick auf das "Missbrauchstrauma und die Bischöfe" nicht nur systemische Konsequenzen, er macht auch konkrete Vorschläge - und beleuchtet dabei das Leid der Opfer anhand dreier Beispiele.