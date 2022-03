In seinem neuen Programm widmet sich der Liedermacher, Poet und Schauspieler Michael Fitz der Frage nach dem modernen Mann: Seiner Meinung nach ist der noch nicht wirklich da angekommen, wo er sich selbst gerne verortet, nämlich im Jetzt und Hier. "Da Mo" heißt das Programm - Fitz trägt seine Gedanken und Lieder am liebsten in sanfter bairischer Mundart vor, und er präsentiert sie an diesem Donnerstag, 31. März, im Kupferhaus Planegg. Tickets gibt es im Rathaus, online unter www.muenchenticket.de und an der Abendkasse. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.