Die Michael-Ende-Schule an der Raiffeisenstraße ist in die Jahre gekommen.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Der Neubau der Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim soll sich nicht zu einer unendlichen Geschichte auswachsen. Deshalb hat der Bauausschuss des Stadtrats am Montag auch beschlossen, dass die Planer auf jeden Fall weiterarbeiten sollen. Doch die zweite Botschaft des Abends war klar: Bei den Baukosten muss noch weiter eingespart werden. Denn das Großprojekt an der Raiffeisenstraße gegenüber dem Rathaus droht finanziell aus dem Ruder zu laufen. Im Jahr 2020 ging man noch davon aus, dass der Neubau der Schule samt Turnhalle, in die auch die Musikschule integriert werden soll, 54 Millionen Euro kosten würde. Im Juni diesen Jahres kam man auf 67 Millionen Euro. Nun nannten die Projektsteuerer und Planer inklusive einem fünfprozentigem Puffer 73 Millionen Euro als neue Zielmarke.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) nahm diese Entwicklung relativ nüchtern auf und sagte, dass niemand etwas dafür könne, wenn angesichts der Weltlage Kosten derzeit durch die Decke gingen. Jetzt gelte es einfach, das Beste aus der Situation zu machen. Böck lobte in diesem Zusammenhang noch die jüngsten Sparbemühungen, die man ja schon angestellt habe. Hätte man das Schulbauprojekt nicht zuletzt schon gründlich auf Einsparpotenziale abgeklopft, läge man jetzt wohl bei 100 Millionen Euro. Davon sei man aber zum Glück weit entfernt.

Linoleum, Parkett oder Industrieanstrich? Über Einsparungen soll weiter beraten werden

Am liebsten hätte Böck noch im Bauausschuss einzelne weitere Einsparungen beschließen lassen. So steht im Raum, zum Beispiel bei den Böden auf günstigeres Linoleum zurückzugreifen statt hochwertigen Industriestrich aufzubringen. Auch Parket wäre günstiger. Doch schon bei diesem einen Punkt zeigte sich, wie strittig solche Entscheidungen sein können. Tino Schlagintweit (Grüne) riet dringend dazu, Parkett zu nehmen. Die Schüler sollten sich auch wohlfühlen in dem Gebäude. Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) hielt mit der Expertise des Architekten dagegen, dass Parkett nicht strapazierfähig genug sei. Davon rate er dringend ab.

Weitere solche Diskussionen drohten die Sitzung zu sprengen. Brigitte Weinzierl (CSU) beklagte zudem, dass ausgerechnet die Tabelle mit den einzelnen Einsparmöglichkeiten nicht im Vorfeld den Stadträten vorgelegt worden sei. Sie empfahl dringend, die Entscheidungen im Detail zu vertagen. Dies erwies sich als machbar, ohne den Einstieg in die Ausführungsplanung zu behindern. Nun soll der Bauausschuss beim nächsten Mal beschließen. Der Bau der Schule soll möglichst Ende 2023 beginnen und Ende 2026 abgeschlossen werden. Der Zeitplan stehe, hieß es von den Architekten, eventuell seien auch bei den Ausschreibungen im kommenden Frühjahr wieder günstigere Preise zu erzielen.