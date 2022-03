Nachdem der Auftrittstermin mehrfach verschoben wurde, zeigt das Metropoltheater das preisgekrönte Stück "Das Ende des Regens" an diesem Wochenende in Planegg jetzt gleich zweimal: Für das Ensemble aus München wird am Freitag, 25. März (Beginn 20 Uhr), und Samstag, 26. März, (17 Uhr) das Kupferhaus zur Bühne. Die Inszenierung von Regisseur und Metropoltheaterintendant Jochen Schölch stellt die Geschichte zweier Familien über 80 Jahre, vier Generationen und zwei Kontinente hinweg dar und umspannt dabei die Jahre 1959 bis 2039. Geschrieben hat das Drama der australische Autor Andrew Bovell, der die tragische Familienchronik einbettet in eine "Geschichte von Schweigen, Einsamkeit, Verbrechen und Verlust, aber auch von Liebe und Versöhnung vor dem Hintergrund einer von Naturkatastrophen heimgesuchten Welt", wie es heißt. Es gibt noch Karten: an allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, online unter www.muenchenticket.de oder im Rathaus Planegg und eventuell an der Abendkasse.