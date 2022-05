"Ausbildungsberufe mit Kreativität und Entwicklungspotenzial" werden am Freitag, 13. Mai, von 14 Uhr an in der Waldwirtschaft Großhesselohe vorgestellt. Die kleine Messe ist eine Veranstaltung der FDP Oberbayern im Rahmen ihrer Reihe "Der weibliche Blick". Ziel ist es, Auszubildende im Handwerk zu finden, die später als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Zu den Ausstellern gehören etwa die Münchner Dirndl-Designerin Carolin Engelhardt, die Hotel- und Eventmanagerin Katja Lindo von La Villa aus Niederpöcking, ein Garten- und Landschaftsbauer, eine Restaurateurin, ein Optiker, ein Bäcker und ein Fahrzeugbauer. Der Landtagsabgeordnete Albert Duin, der eine Firma leitet, die Transformatoren herstellt, erzählt, wie man Führungskraft wird, und an einem Stand kann man erfahren, wie man als Quereinsteiger in die Cyber-Sicherheit kommt. Um 14 Uhr begrüßt Duin die Gäste.