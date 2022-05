Von Udo Watter, Taufkirchen

Es gibt derzeit viel zu erzählen in der Vogelwelt. Wer dieser Tage im Grünen spazieren geht, wird fast überall vom lustvollen Dauergezwitscher, Tschilpen und Tirilieren der Finken, Amseln oder Meisen begleitet. Singen, fliegen, spielerisch im Fluge beieinander liegen - so ein Vogelleben kann schon verführerisch anmuten und inspirieren. "Eine Hommage um Vögel und um Vögel herum" inszenieren an diesem Freitag, 13. Mai, die Schauspielerin Meret Becker, ihre Tochter Lulu Hacke und Meret Beckers Mutter Monika Hansen in Taufkirchen. Drei Generationen aus einer Künstlerfamilie präsentieren "3 Birds- eine Federlesung" im Kultur-und Kongresszentrum: Eine Collage amüsanter, ernster und auch melancholischer Texte, "gesprochen, gesungen oder drauf gepfiffen", wie versprochen wird. "Bird" heißt auf Englisch Vogel, ist aber auch eine Bezeichnung für Frauen und Mädchen.

Meret Becker, die nicht das erste Mal in Taufkirchen auftritt - Kulturzentrumsleiter Michael Blume ist ein bekennender Fan von ihr - gehört wohl zu den interessantesten und vielseitigsten Künstlerinnen des Landes. Auch wenn die in Berlin lebende Schauspielerin und Sängerin inzwischen 53 ist und die Jahre nicht völlig spurlos an ihr vorüber gegangen sind, wirkt sie immer noch oft so, als sei sie in einen Jungbrunnen geflattert und hätte ihr blasszartes Gesicht darin gebadet. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören "Kleine Haie", "Rossini" und "Comedian Harmonists" aus den Neunzigern, jüngst glänzte sie aber auch wieder in Dominik Grafs "Fabian oder der Gang vor die Hunde" (2021) als emanzipierte Nymphomanin Irene Moll. Vielen Fernsehzuschauern ist Meret Becker vor allem als Berliner Tatort-Kommissarin an der Seite von Mark Waschke bekannt, diesen Part als Nina Rubin hat sie indes aufgegeben, demnächst wird sie letztmals in der Rolle zu sehen sein. "Ich war und bin ein Streuner, und es ist an der Zeit, meine Neugierde weiter zu stillen und Neues auszuprobieren", hat sie gegenüber der ARD verlauten lassen, als sie ihren Abschied begründete.

Die Federlesung mit Meret Becker, Lulu Hacke und Monika Hansen, die mit den Schauspielern Rolf Becker (Vater von Meret und Ben Becker) und Otto Sander verheiratet war, beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem über https://kulturzentrum-taufkirchen.de respektive München-Ticket.