"Was haben wir diesen Mann verehrt", sagt Peter Paul Gantzer (). Diese Ikone der Sozialdemokratie, an die sich noch heute viele Genossen innerlich klammern. Diesen Heilsbringer, der eine ganze Generation zum Eintritt in die SPD bewogen hat. Auch ihn selbst, der in seinem eigenen Kreisverband als der Grandseigneur der Partei gilt - und am Sonntag, 19. Januar, beim Neujahrsempfang des eigenen Ortsvereins (11 Uhr) im Seniorenclub in Haar für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD ausgezeichnet wird. 50 lange Jahre, die durch einen Mann möglich wurden. "In erster Linie bin ich wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten", sagt der 81-jährige Gantzer rückblickend. Als großartige Leistung aber will er es nicht verstanden wissen, so lange dabei zu sein: "Ach, das ist doch eher eine Alterserscheinung."

Der zweite Mann übrigens, der Peter Paul Gantzer in die SPD getrieben hat, war einer der Gegenspieler Willy Brandts: Franz Josef Strauß. Ein Homo Politicus durch und durch zwar, aber keiner dem Gantzer mit Verehrung begegnen würde. "Das sage ich auch als ein Mann des Militärs: Was Strauß in der Spiegel-Affäre gemacht hat, das ging gar nicht."

Gantzer, der studierte Jurist und Notar sowie passionierter Fallschirmspringer, gehörte von 1978 bis 2018 dem Bayerischen Landtag an, er galt als der innen- und verteidigungspolitische Experte seiner Fraktion und Anwalt der Soldaten und Polizisten. Er war aber auch immer Kommunalpolitiker, mehr als 20 Jahre lang Vorsitzender des Unterbezirks München-Land und Mitglied des Kreistags.

Und bis heute ist der 81-Jährige einer, der gerade heraus seine Meinung sagt - und auch mit Kritik an seiner Partei nicht hinter dem Berg hält. Den Niedergang der SPD hat Gantzer früh vorhergesagt, immer wieder hat er kritisiert, dass innerparteiliche Streitereien Wählerstimmen kosten. "Leider ist es in der SPD so, dass der unterlegene Flügel Niederlagen nie akzeptiert hat", sagt Gantzer. Dies sei schon beim Nato-Doppelbeschluss so gewesen, aber auch bei der Entscheidung über die Hartz IV-Gesetzgebung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. "Ich glaube, damals haben 80 Prozent auf dem Parteitag zugestimmt, aber die Unterlegenen haben das nicht akzeptieren wollen", sagt Gantzer.

50 Jahre in der SPD, seien auch immer eine gewisse "Leidenszeit" gewesen, sagt er. "Aber ich bin mit mir im Reinen. Ich habe selbstbestimmt gesagt, dass ich mich aus der Politik zurückziehe." Ein Satz, der eine kleine Unschärfe in sich trägt. Denn Gantzer kandidiert bei der Kommunalwahl noch einmal für den Haarer Gemeinderat und den Kreistag - jeweils auf dem letzten Listenplatz.