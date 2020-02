Peter Stilling zeigt am 21. Februar seinen Film im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straße 8 in Aschheim.

Nachdem Peter Stilling () mehr als eine Stunde lang von seinem neuesten Werk erzählt hat, entschuldigt er sich. "Vielleicht", sagt der Ortschronist und Filmemacher aus Aschheim, "waren das ein wenig viele Details". Vielleicht sei er etwas zu euphorisch gewesen, vielleicht habe er zu viel Zeit beansprucht. Aber tatsächlich hat man hinterher das Gefühl, Stillings Heimat Aschheim mit nicht einmal 10 000 Einwohnern sei historisch gesehen mindestens so bedeutungsvoll wie die Großstadt München. Immerhin ist der Ort etwa 400 Jahre älter als die Landeshauptstadt, immerhin lag dort zumindest für 40 Tage ein Heiliger begraben und immerhin zählt die Pfarrei zu einer der ältesten in Bayern.

Der Bedeutung der Kirche für den Ort widmet sich der 74-Jährige in seinem aktuellen Film, den er am Freitag, 21. Februar, 18.30 Uhr, im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straße 8 zeigt. Spannend ist der Film wohl nicht nur für regelmäßige Kirchgänger, sondern für alle, die sich für die Ortsgeschichte interessieren. Denn durch die Holzkirche, die 600 nach Christus als eine der ersten in der ganzen Region erbaut wurde, erhielt Aschheim eine besondere Stellung. Damals bekam der Ort eine Schule. Dass der Heilige Emmeram 652 nicht in Feldkirchen, wo er starb, beerdigt wurde, sondern zunächst in Aschheim, liegt ebenfalls daran, dass es dort eine Kirche gab.

Besonders faszinierend findet Stilling, der als Kind selbst Ministrant war, jedoch andere Geschichten: etwa die vom Glockendiebstahl während des Ersten Weltkriegs. Oder die von den amischen Mennoniten, einer evangelische Sekte, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Aschheim niederließ. Amische gibt es in Aschheim heute keine mehr, ihre Höfe stehen allerdings noch. Auch die zeigt Stilling in seinem Film, der streng genommen eine vertonte Bilderschau ist, da es von den meisten Ereignissen bloß Fotomaterial gibt. "Es ist aber so gemacht, dass jeder meint, er würde einen Film schauen", sagt Stilling.

Es ist sein sechster oder siebter Film über die Gemeinde. So genau wisse er das gar nicht. Begonnen hat er mit dem Hobby vor zehn Jahren, als er half, eine Ortschronik zu erstellen. Damals bestieg er die Speicher der Aschheimer Landwirte und barg "wahre Schätze, unglaubliches Material", wie er es nennt. So viele Fotos, Briefe, Dokumente jedenfalls, dass sich von der Schulgeschichte bis zum Fußballverein über alle möglichen Themen Filme erstellen ließen. Drei Wochen lang hat er an seinem neuen zur Kirchengeschichte gearbeitet. Zum einen aus Interesse, sagt Stilling, zum anderen aus Dankbarkeit. "Meine Eltern waren Heimatvertriebene. Hier wurden wir so toll aufgenommen, dass ich etwas zurückgeben will."