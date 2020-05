Florian Mohr, Besitzer des Reisebüros am Brunneck in Ottobrunn.

Der Tourismus hat in ganz Europa durch Covid-19 auf die Bremse treten müssen, auch in Deutschland, dem Land der Reiseweltmeister. Die Branche ist hart getroffen, Millionenbeträge gehen täglich verloren. Florian Mohr (), Besitzer des Reisebüros am Brunneck in Ottobrunn, ist grundsätzlich Optimist. Etwas Vergleichbares zur Corona-Pandemie ist ihm in 35 Jahren Berufstätigkeit aber noch nie unterkommen. "In der Nahrungskette waren wir mit die ersten, die es erwischt hat", sagt er. Die Reisebuchungen seien seit März um 98 Prozent eingebrochen. Etwa eine halbe Million Euro Umsatz habe er verloren. Und das nur wenige Monate nach der Thomas-Cook-Pleite. Neben den Verlusten gebe es noch ein anderes Problem. "Vom Kopf her muss man erst einmal damit klar kommen, dass man seit Oktober praktisch umsonst gearbeitet hat."

Der lang geplante Sommerurlaub in Italien, ein Kurztrip nach Paris, eine Kreuzfahrt im Mittelmeer? Alles gestrichen. Die Stornierungen stapeln sich auf Mohrs Schreibtisch. Die wenigen Leute, die im Moment Auslandsreisen buchen, sind Geschäftsleute. Die Absagen kämen in Wellen, immer wenn es wieder eine neue Entscheidung der Politik gebe. Die Kommunikation mit den Reiseveranstaltern laufe gut, bei den Fluggesellschaften mittlerweile besser als zu Beginn. Trotzdem machten die Rückabwicklungen viel Arbeit. Dabei sind die Mitarbeiter des Reisebüros in Kurzarbeit. Ein Dilemma, findet Mohr. "Die Reisebüros leisten einen irren Job und sehen gleichzeitig keinen Cent dafür." Die Kunden könnten zwischen der Erstattung ihrer Zahlung oder einem Gutschein mit einer On-Top-Bonuszahlung wählen. Fast alle entschieden sich gegen letzteren.

Heißt es heuer also Sylt statt Ballermann und Allgäu anstelle von Südtirol? Nordsee-Fan Florian Mohr ist skeptisch: "Die große Nachfrage kann Deutschland allein gar nicht bedienen." Für die Massen an Menschen, die gern reisen würden, gebe es zu wenig Betten. Auch gehe das Angebot zum Teil an der Nachfrage vorbei. "Warmes Wetter, warmes Wasser, eine andere Mentalität." Das mache für viele den Sommerurlaub aus. Außerdem sei es fraglich, wie gut das Reisen unter Hygieneauflagen angenommen werde.

Er sei erleichtert über die Lockerungen der Regierung, sagt Mohr. Trotzdem wünsche er sich mehr Unterstützung für seine Branche, die durch Terroranschläge, Streiks, Naturkatastrophen immer sehr anfällig sei. Diesen Montag kehren er und seine Kollegen aus dem Homeoffice zurück und sind dann täglich von montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr im Büro erreichbar. Ihre Stammkunden hätten viele aufmunternde Mails geschickt. Traurig über den abgesagten Urlaub seien alle, gleichzeitig war das Verständnis groß. Durch die Krise seien sie bisher einigermaßen durchgekommen. Zum Glück habe er Rücklagen. "Wir werden es schaffen." Er hat seinen Optimismus nicht verloren.