Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Impfkampagne im Landkreis tritt in eine neue Phase ein. Die Ärzte in ihren Praxen kommen ins Spiel und damit verbunden wächst die Hoffnung, bald mit mehr Impfstoff mehr Menschen mit dem Vakzin versorgen zu können. Eine der sechs Praxen, in denen in dieser Woche im Landkreis München in einem Testlauf geimpft wird, ist die von Friedrich Kiener () in Unterschleißheim. Der Versorgungsarzt im Landkreis, Oliver Abbushi, und sein Stellvertreter Kiener hatten für diesen Schritt geworben. Jetzt wird er mit Unterstützung der drei Impfzentren und unter Führung des Gesundheitsamts umgesetzt. "Es geht um unser gemeinsames Ziel", sagt Kiener. "Wir müssen für das Impfen werben." Und vor allem: die Impfkapazitäten erweitern.

Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung hat eine Rechnung aufgemacht, derzufolge bis Ende Juli die erwachsene Bevölkerung in Deutschland geimpft werden könnte. Die Ärzte mit ihren Praxen brächten alles mit, um schnell Erfolge zu erzielen. 50 000 der bundesweit rund 75 000 Arztpraxen könnten täglich jeweils 20 Impfstoffdosen verabreichen und mit bis zu fünf Millionen Impfungen in der Woche zügig zur Immunisierung der Bevölkerung beitragen. So die Modellrechnung, die Kiener bestätigt. Jede Woche zähle, sagt der 59-Jährige, der seit 29 Jahren seine Praxis in Unterschleißheim betreibt. Dort vertreten ihn derzeit oft seine Kompagnons, denn Kiener ist Ärztlicher Direktor am Unterschleißheimer Impfzentrum. Drei Tage in der Woche ist er dort oder bei Impftagen wie in Ismaning im Einsatz. Nun will er im Kampf gegen das Virus in seiner Praxis loslegen.

Doch einfach ist das nicht. Es geht dabei auch um Probleme, über die sich zuletzt Landrat Christoph Göbel geärgert hat, als er bürokratische Hemmnisse beklagte: die zentrale Impfsoftware Bayimco und komplexe Fragen des Datenschutzes. Nach Kieners Ansicht muss die Auswahl der zu Impfenden weiter automatisch über Bayimco laufen, denn Ärzte dürften nicht auf das System zugreifen, weil sie sonst Daten von fremden Patienten einsehen könnten. Das heißt: Es muss jemand vom Impfzentrum dafür Sorge tragen, dass aus dem Patientenpool der Ärzte Personen nach Priorisierung in Bayimco eingepflegt werden, damit das Programm die Berechtigten ausspuckt. Das sind im Probelauf wenige: 22 Impfdosen stehen für Kieners Praxis zur Verfügung, 33 weitere für eine zweite vom Impfzentrum Unterschleißheim betreute Praxis im Würmtal. Bei Kiener wird am Freitag geimpft, in den übrigen Praxen an anderen Tagen. "Wir wollen beweisen, dass es geht", sagt Kiener. Nur gemeinsam mit Impfzentrum und Gesundheitsamt habe man die rechtlichen und organisatorischen Hürden überwunden, damit der Testlauf mit wenigen Impfdosen möglich ist.