30. September 2018, 22:02 Uhr Meine Woche Stressige Tage im Bürgerbüro

Anita Obermaier ist Wahlleiterin in Unterschleißheim

Von Jacqueline Kluge, Unterschleißheim

Stimmzettel, rote und blaue Umschläge. Die Büros von Anita Obermaier () und ihren Kolleginnen sind in diesen Tagen vollgepackt mit Unterlagen für die Landtagswahl am Sonntag, 14. Oktober. Seit 23 Jahren ist die gelernte Verwaltungsfachangestellte im Bürgerbüro der Stadt Unterschleißheim die erste Anlaufstelle der Bürger bei Umzug, Führerschein und Pass. Alle paar Jahre kümmert sie sich zusätzlich um alles rund um die Wahlen: Sie organisiert Wahlhelfer, stellt die Wahllokale zusammen, plant Schulungen und verwaltet die Briefwahl. "Es ist eine enorme Zusatzaufgabe für alle Kommunen in dieser Zeit", sagt die Sachgebietsleiterin.

Stichtag war der letzte Tag im August. Seitdem führen Obermaier und ihr Team akribisch das Wählerverzeichnis über alle Wahlberechtigten in Unterschleißheim. Wer zieht weg? Wer ist gestorben? Das Verzeichnis muss immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, denn es ist Grundlage für die restliche Planung. Um das Arbeitspensum zu schaffen, wird im Bürgerbüro auch die ein oder andere Wochenendschicht eingelegt, und Kolleginnen aus anderen Abteilungen helfen beim Kuvertieren der Umschläge. "Sonst ist das Ganze nicht zu machen", sagt die 55-Jährige.

In den vergangenen Jahren hat Obermaier festgestellt, dass die Briefwahl immer beliebter wird. "Da kann man wirklich zuschauen", sagt sie. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren seien es noch 3800 Briefwähler gewesen, jetzt seien zur Halbzeit schon etwa 22 00 Anträge eingegangen. Zwar würden die meisten Bürger nach wie vor ins Wahllokal gehen, Obermaier rechnet aber damit, dass die Briefwahl schon bald aufholt. Noch bis zum Freitag vor der Wahl kann jeder Wahlberechtigte ohne Angabe von Gründen die Briefwahl im Bürgerbüro beantragen. Auf dem Wahlbrief ist dafür sogar ein QR-Code abgedruckt. Wem das zu neumodisch ist, der kann das Formular im Online-Portal der Stadt Unterschleißheim oder auf der Rückseite des Wahlbriefes ausfüllen.

Am Wahltag wird Anita Obermaier ganz traditionell im Wahllokal wählen. Für sie selbst ist die Arbeit damit aber noch lange nicht vorbei. Mittags wird sie in Unterschleißheim die Wahlleitung übernehmen und für Fragen der Bürger bereitstehen. Erst wenn am Tag nach der Wahl alle Unterlagen ans Landratsamt überbracht worden sind, ist für das Bürgerbüro die Wahl vorbei. "Wenn das geschafft ist, dann atmen wir erst mal durch", sagt Obermaier. Trotz der stressigen Zeit macht sie die Wahl-Arbeit gern: "Es ist was anderes als das normale Alltagsgeschäft." Und ihr gefällt die Verantwortung. Was auch passiert: "Die Wahl muss laufen".