Bevor es an Heiligabend losgeht mit dem Krippenspiel in der Grünwalder Thomaskirche, kommt erst noch das Trabifahren - und das geht so: Man hält die Hände vor dem Körper zusammen, die Handflächen aneinander, schüttelt sie und sagt dabei "Aaaaa". "Das klingt dann, als würde man über Kopfsteinpflaster fahren", sagt Isabell Huber . Die Stimm- und Sprechtrainerin ist heuer zum ersten Mal die Leiterin des Krippenspiels für die ganz Kleinen in der evangelischen Thomasgemeinde. Doch Erfahrungen in dieser Kirche hat sie schon seit zwei Jahren, denn seitdem hilft sie Pfarrer Christian Stalter bei der Gestaltung der Kindergottesdienste.

Sehr gern also hat sie auch das Krippenspiel übernommen, an dem Kinder teilnehmen können, die schon mindestens ihren dritten Geburtstag hinter sich haben. Der Älteste ist acht Jahre alt. Das Trabifahren ist eine der Aufwärmübungen, die die Sprechwissenschaftlerin mit den Kindern macht, bevor es losgeht. Eine andere Übung ist beispielsweise das Kau-Summen. Dabei summt man und macht gleichzeitig Kaubewegungen. Weiterhin wird vor dem Auftritt der Körper abgeklopft, geseufzt und gegähnt. Mit all diesen Dingen wird die Stimme aufgewärmt und "die mittlere Stimmlage gefunden", wie Isabell Huber sagt. Auch bei der letzten kleinen Generalprobe am Dienstag, 24. Dezember, von 13.45 Uhr an werden all diese Übungen noch einmal gemacht. Denn um 14.30 Uhr beginnt dann der Kindergottesdienst, in den das Krippenspiel der Kleinen eingebettet ist.

Geprobt wird nicht viel, nur viermal im Dezember. Die Kinder können "großartig auswendig lernen", sagt Isabell Huber. Sie alle, vor allem die ganz Kleinen, haben auch nur sehr wenig Text. "Ein bis zwei Sätze", sagt Huber. Nur ein bereits acht Jahre alter Engel hat sogar sieben Sätze. Sollte einmal jemand nicht weiter wissen und hängen bleiben, kann Huber schnell helfen, denn sie sitzt inmitten der als Josef, Maria, die Könige, Engel und eine Sternschnuppe verkleideten Kinder und erzählt die Weihnachtsgeschichte. Die Sätze der Kinder ergänzen diese. Zum ersten Mal werde bei diesem Krippenspiel auch sehr viel gesungen, verrät Huber. Die insgesamt 16 Kinder singen verschiedene Lieder, etwa vom "Stern über Bethlehem".

Auch Isabell Hubers vierjährige Tochter und ihr fünf Jahre alter Sohn sind beim Krippenspiel dabei - sie als Engel, er als König Balthasar. "Mein Sohn freut sich sehr, dem Jesuskind Goldtaler zu schenken", sagt Huber. Natürlich sind alle Kinder im Hinblick auf die Vorstellung an Heiligabend in der Thomaskirche von Grünwald ziemlich aufgeregt. Doch das Trabifahren vor dem Auftritt wird sie sicher beruhigen können.