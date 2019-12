Peter Bruha organisiert das Adventsingen in Ottobrunn

Peter Bruha freut sich auf Sonntag. Dann wird er mit dem Ottobrunner Viergesang beim "Altbairischen Adventsingen" in der Pfarrkirche St. Otto in Ottobrunn musizieren. Er hat sich dieses Jahr verstärkt um die Organisation der Musikanten gekümmert. Nicht allein, betont Bruha, gibt aber zu, das mache die Traditionsveranstaltung für ihn "spannender".

Das adventliche Singen hat Karl Edelmann im Jahr 1952 in St. Otto initiiert und über mehrere Jahre hinweg gestaltet. Nur sechs Jahre davor war das "Salzburger Adventsingen" aus der Taufe gehoben worden. Es gilt als Keimzelle und Vorbild zahlreicher ähnlicher Veranstaltungen. Damals war es durch den Wechsel von musikalischen Beiträgen verschiedener Volksmusikgruppen und dem Verlesen weihnachtlicher Texte geprägt. Inzwischen wird dort ein halbszenisches großes Oratorium aufgeführt, zu dem alljährlich insgesamt 36 000 Gäste ins Große Festspielhaus strömen. Im hiesigen St. Otto hingegen wird die ursprüngliche Form gewahrt. Hier haben die Ottobrunner Buam das adventliche Singen 1969 wieder aufleben lassen, das zu den ältesten bayerischen Adventssingen in einer Kirche gehört.

Aus den Ottobrunner Buam wurde 1975 der Ottobrunner Viergesang, der diese besinnliche Veranstaltung am dritten Adventssonntag nun zum 51. Mal aufführt. Für die Sänger Max Mory, Peter Bruha, Hermann Mader und Anton Trost, die sich auch mit Akkordeon, Gitarre und Zither begleiten, ist das "Altbairische Adventsingen" eine Ehrensache, denn sie haben sich der Pflege altbayerischer Volksmusik verschrieben. Seit Mai planen sie das Programm mit den Stücken und Musikern. Es werde unter Einbindung der Pfarrgemeinde erstellt, sagt Bruha.

Der Nachmittag in Ottobrunn beginnt mit Stücken, die auf "die stade Zeit einstimmen", so Bruha. Verschiedene Ensembles, darunter der Hachingertaler Dreigesang, die Stubenmusik St. Otto und die Siegertsbrunner Bläser, tragen traditionelle Musikstücke zu Mariä Verkündigung, zum Thema Herbergssuche und abschließend zum Weihnachtsfest selbst vor. Es musizieren auch der Kinderchor des Kindergartens St. Otto und die Querflöten-Gruppe der Musikschule Ottobrunn.

"Ich freue mich, dass nach anfänglichem Zögern jetzt schon über 20 Kinder mitsingen und mitspielen", sagt Bruha, dem es wichtig ist, Kinder am Programm zu beteiligen. Für sie liest Lothar Lerach, der als Mitglied der Ottobrunner Buam schon mitmusiziert hat, auch eigene Geschichten für Kinder vor. Ausklang ist wie immer das gemeinsame Singen des Andachtsjodlers mit dem Publikum, wie es auch beim "Salzburger Adventsingen" üblich ist. Tradition will gelebt werden, daher ist Bruha wichtig, "dass am Sonntag alles gut gelingt und wir Sänger gut bei Stimme sind".

Das "Altbairische Adventsingen" findet statt am Sonntag, 15. Dezember, in der Pfarrkirche St. Otto, Friedenstraße 15, in Ottobrunn. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.