Der März und Oktober sind immer Highlights für die 67-Jährige Rentnerin Inge Schröder (). Denn seit 2004 findet zwei mal jährlich zu diesen Zeiten der von ihr in die Welt gerufene Bücherflohmarkt in der Corneliuskirche statt. Einwohner der Gemeinde können an zwei Tagen vor dem Flohmarkt ihre Bücherspenden vorbeibringen, bevor am Sonntag dann verkauft wird. Der gute Zweck dahinter ist wichtig für Schröder. "Ich finde es einfach schade, wenn Bücher weggeworfen werden. Es ist eine Schande." Die Einnahmen vom Verkauf der Bücher helfen, Projekte in der Kirchengemeinde umzusetzen. Außerdem mache es ihr einfach Spaß und das Team fühle sich mittlerweile an wie eine Familie.

Der erste Bücherflohmarkt wurde vor 16 Jahren organisiert, weil die Kirchengemeinde Geld benötigte. Als Schröder bei einer Sitzung des Neubiberger Kirchenausschusses die Idee für einen Flohmarkt hatte, rechnete sie nicht damit, gleich mit der Organisation betraut zu werden. Aber die Entwicklung verlaufe immer noch wunderbar. Die Einnahmen werden für verschiedene soziale und kirchliche Zwecke verwendet. So wurde zum Beispiel schon der Begegnungsraum in der Michaelskirche finanziert. Momentan wird für die Orgelrenovierung gespart, die laut Schröder schätzungsweise 50 000 Euro kosten wird. Auch das Haus der evangelischen Jugend wird regelmäßig unterstützt, wenn es dort mal knapp wird.

Jährlich steigt die Zahl der gespendeten Bücher, die das ehrenamtliche Team des Flohmarkts für die Besucher nach Themengebieten sortiert. Aber auch die Anzahl der verkauften Exemplare steigt. Aufgrund der großen Menge an Büchern wird auch viel Platz benötigt. "Inzwischen nehmen wir schon das ganze Haus in Beschlag." Viele Besucher sind mittlerweile Stammkunden, denn "wenn man einmal was findet, kommt man immer wieder". Dafür stehen einige Kaufinteressenten laut Schröder auch schon knapp eine Stunde vor offiziellem Beginn vor der Tür und stöbern durch die Bücherauswahl im Innenhof, bis sie um 9 Uhr in das Gebäude strömen.

Für die Rentnerin ist auch der Umweltaspekt der Secondhand-Bücher wichtig. Im Gegensatz zum Kauf neuer Bücher werden bei gebrauchten keine zusätzlichen Ressourcen verschwendet. Nicht verkaufte Bücher werden von einem Online-Antiquariat übernommen und dort angeboten. Besonders erstaunlich findet Schröder, dass in Zeiten von E-Books nicht nur Eltern mit Kindern und Rentner den Flohmarkt besuchen, sondern auch Jugendliche scheinbar Freude am Schmökern haben. Ein Ende der Flohmarkt-Tradition ist jedenfalls nicht in Sicht.