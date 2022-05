Von Angela Boschert, Ottobrunn

Peter Paul Rast hat sich von einer Rose inspirieren lassen. (Foto: Claus Schunk)

Schönheit begegnet uns an vielen Orten. Oft wird sie übersehen, weil wir von Alltäglichem eingenommen sind. Die Sinne auf "Schönheit" lenken will der Unterbiberger Künstler Peter Paul Rast, wenn er am Sonntag, 15. Mai, das Themenkonzert der Chöre und Solisten von St. Magdalena Ottobrunn durch eine Ausstellung seiner Werke ergänzt.

"Schönheit hat etwas mit angerührt sein zu tun, es gehört ein Gegenüber dazu", sagt Rast und gerät schnell ins Erzählen. Er habe sich von einer lachsrosa blühenden Rose als Mariensymbol inspirieren lassen und "Rosenschnitte" erstellt, also in Spezialsperrholz aus dem Flugzeugbau mit der Laubsäge fünf Stadien ihres Aufgehens geschnitten. Durch das Weiß der lasierend angemalten Rose sieht man noch das Holz und meint fast, sie schwebe vor dem mit Leuchtfarbe bemalten Hintergrund. "Für den Betrachter ist alles da, aber nicht wirklich greifbar", schwärmt Rast. Mit der gleichen Technik hat er Lilien in fünf Stufen des Aufblühens, des Entwicklungsprozesses, geschaffen. Außerdem setzen zwei Lamellenbilder, deren Darstellung sich beim Vorübergehen ändert, farbige Akzente im Kirchenraum. Bei der fünfteiligen Fotoarbeit seiner "heiß geliebten Rose" soll der Betrachter gar in die Schönheit ihrer Blüte eintauchen.

Rasts Werke stehen in vielerlei Beziehung zu dem dreigeteilten Musikprogramm, das Chorleiterin Margret Joswig zusammengestellt hat. Beginnend mit "Schönheit im Glauben" erklingt das Marienlied Kölner Ursprungs "Meerstern, ich dich grüße", dessen zweite Strophe mit "Rose ohne Dornen" und die dritte mit "Lilie ohnegleichen" auf die Kunstwerke weisen. Anton Bruckner beschreibt in seiner Motette "Pulchra es" die Schönheit der unbefleckten Maria, der Norweger Ola Gjeilo gar die Jerusalems.

Im zweiten Abschnitt des Abends entführt der Schlager "What a wonderful world" von Louis Armstrong zu "Schönheiten der Natur", wie sie auch Rast in Holz gebannt hat. Für den dritten Themenbereich musste Joswig streng auswählen unter immens viel Musik über "weltliche Schönheit". Nun erklingen Besonderheiten und Bekanntes wie die "Barcarole" von Jacques Offenbach und "Michelle" von den Beatles.

Psychologischen Balsam verteilt der Jugendchor mit dem Song "Reflection" aus dem Disney-Film "Mulan". Dieser Wunsch einer Sängerin überzeugte Joswig: "Darin kommt nicht einmal das Wort schön vor, aber es wird deutlich, dass jeder besonders ist, selbst wenn er sich im Spiegel nicht so sieht". Das Konzert beginnt um 19 Uhr.