Wenn Christian Pfeiffer ()beginnt über Gewalt zu sprechen, hält ihn nichts mehr. Er zählt sämtliche Statistiken aus dem Stegreif auf, jongliert mit Prozentwerten und stellt am Ende erwartungsvoll die Frage: Was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Pfeiffer beschäftigt sich als Kriminologe und ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen mittlerweile seit über 40 Jahren mit dem Thema Gewalt - und vor allem damit, wie sie verhindert werden kann.

Das will er am Mittwoch, 4. März, in der Volkshochschule in Taufkirchen und am Donnerstag, 5. März, in der Stadtbücherei in Garching jeweils um 19.30 Uhr mit seinem Programm "Gegen die Gewalt" mit den Besuchern gemeinsam herausfinden. Denn in der Kriminologie gehe es nicht einfach um das Aufzählen von Verbrechen, sondern um gescheiterte Lebensentwürfe, aus denen sich Kriminalität entwickeln kann: "Es ist meine Leidenschaft, aus den Forschungsergebnissen Wege abzuleiten, wie Menschen aus Krisen wieder herauskommen."

Besonders freut sich Pfeiffer deshalb auf die Diskussion mit den Besuchern. "Ich finde es sehr spannend, welche Ideen sie entwickeln und welches Konzept daraus entsteht." Er wolle, dass die Besucher kreativ werden. Als Beispiel nennt er den Täter aus Hanau, der kürzlich zehn Menschen erschossen hat, neun davon mit Migrationshintergrund. "Was dachte er? Was können wir dagegen tun?" In Taten wie dieser sehe Pfeiffer Alarmsignale. Neben Cyberkriminalität sei rechte Gewalt eine der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit. Als größte Waffen gegen Gewalt nennt der Kriminologe Liebe und Gerechtigkeit. "Wir müssen uns mehr kümmern und mehr unterstützen", sagt er. Dafür setzt er sich immer wieder ein. Beispielsweise engagierte er sich als ehrenamtlicher Bewährungshelfer. Außerdem war er Mitgründer des Vereins Brücke, der straffällige Jugendliche betreut. Kinder, die Gewalt erfahren, seien in Gefahr, selbst gewalttätig zu werden, warnt der Kriminologe.