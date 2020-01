Für Ingrid Schrezenmeir hat jede Woche einen ganz besonderen Tag: Am Mittwoch tut die 53-Jährige "nicht so viel", wie sie sagt, eine eigene kleine Tradition, die sie sich als Teilzeitbeschäftigte geschaffen hat. Sie geht dann fast immer spazieren und sie sucht ein meditatives Gedicht heraus. Denn am Mittwochabend leitet Ingrid Schrezenmeir seit sechs Jahren den Meditationsabend in der Taufkirchener Jerusalemkirche. Von 19.30 bis 21 Uhr geht es im kleinen Gemeindesaal darum, zu sich zu kommen.

Auf diesen Abend bereitet sich Schrezenmeir jeden Mittwoch tagsüber vor. Selbst zur Ruhe zu kommen, findet sie wichtig, um diese Aura auch an die Teilnehmer weiterzugeben. Es war aber auch hin und wieder schon genau umgekehrt. Da war sie unruhig und gar nicht meditativ gestimmt, aber die Teilnehmer haben sie mit ihrer besinnlichen Aura angesteckt.

Los geht es jeden Mittwochabend damit, dass ein weicher, heller Wollteppich im kleinen Gemeindesaal ausgebreitet wird. Denn alle ziehen ihre Schuhe aus. Sitzen kann man ganz nach Wunsch entweder auf einem Stuhl oder auf einem Meditationsbänkchen, wie man es im Zen-Buddhismus benutzt. Wenn die Klangschale angeschlagen wird, geht es mit einem tiefen Atemzug los. "Erst mal ankommen", sagt Schrezenmeir, und wahrnehmen: "Jetzt ist meine Zeit, ich muss nichts tun, nichts leisten, nur den Blick nach innen wenden." Im Zen heiße das "den Anfängergeist bewahren", sagt Schrezenmeir.

Nach ein paar Dehn- und Streckübungen im Sitzen oder im Stehen kommt der Gedichtvortrag: "Komm zur Ruhe in der Stille such den Frieden deines Herzens geh zur Quelle" sind etwa Zeilen des katholischen Pfarrers Paul Weismantel. Doch die Religiosität der Teilnehmer, und wie sie diese leben, spiele keine Rolle, versichert Schrezenmeir. Zweimal 10 bis 15 Minuten lang in Stille sitzen, langsam gehen, eine Entspannungsreise durch den Körper und noch ein ruhiges Mantra singen - die eineinhalb Stunden sind ausgefüllt mit Entspannung aller Art. Es werde aber auch mal gelacht, versichert Schrezenmeir.

Für sie selbst haben diese Mittwoche schon viel bewirkt, sie habe die segensreiche Wirkung auch an ihren Schreibtisch als Controllerin mitgenommen, versichert sie. Und wenn sie manchmal merkt, dass die Zahlen, mit denen sie zu tun hat, sie aus der Balance bringen, dann nimmt sie sich eine Mini-Pause - "auch wenn ich keine Zeit habe", erzählt Schrezenmeir. Da genügt es, ans Fenster zu treten und bewusst und langsam drei tiefe Atemzüge zu machen. Die Teilnahme an der Meditation ist frei, eine Spende für die Kirchengemeinde willkommen.