17. Februar 2019, 21:52 Uhr Meine Woche Liverpool statt Leipzig

Thomas Mutz begleitet den FC Bayern nach Liverpool

Von Stefan Galler, Feldkirchen

Als Mitte Dezember feststand, wohin für den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League die Reise führen würde, war für Thomas Mutz () klar, dass er dieses Ereignis auf keinen Fall verpassen wollte: "Es war immer mein Traum, einmal in einem englischen Stadion ein Bayernspiel zu sehen. Als es nun ausgerechnet Liverpool wurde, wusste ich: Da muss ich hin", sagt der Feldkirchner.

Der ganz besondere Flair des Stadions an der Anfield Road zieht gerade traditionsbewusste Fußballanhänger aus aller Welt an. Das enge Stadion mit den 54 000 Sitzplätzen hat anachronistischen Charme; anstelle eines Multimedia-Videowürfels gibt es eine LED-Anzeige, die nicht mehr abbildet als die Teamnamen und den Spielstand. Und das kollektive Singen der Liverpooler Klubhymne "You'll Never Walk Alone" erzeugt auch bei Gästefans Gänsehaut.

In Windeseile buchte Thomas Mutz also gleich nach der Auslosung eine Unterkunft und einen Flug, dann begann die Jagd nach dem Ticket. Sein Fanklub "Bayernsausa", den er mit Freunden 2003 gegründet hatte und nach seinem Lieblingslokal Sausalitos benannte, erhielt gleich mal eine Absage - zu groß war die Nachfrage, schließlich haben die Bayern seit fast 38 Jahren nicht mehr in Anfield gespielt. Mit ein bisschen Glück hat sich dann doch noch eine Chance ergeben, Thomas Mutz ergatterte zwei Karten und fliegt nun am Montagvormittag auf die Insel - über Amsterdam nach Manchester, dann geht's per Bus in die Heimatstadt der von Jürgen Klopp trainierten "Reds". Sein Kumpel kommt am Dienstag nach. Der Versicherungsbetriebswirt nimmt drei Tage Urlaub, weil er die Gelegenheit nutzt, um ein bisschen Sightseeing in der Heimatstadt der Beatles zu machen.

Bayern-Fan ist der 44-Jährige schon seit der Kindheit, er spielte selbst einst sechs Jahre lang in der Jugend der Roten, ehe er schon mit 19 seine Karriere wegen einer Verletzung beenden musste. Seither hat Mutz eine Jahreskarte für die Heimspiele, auswärts begleitet er seinen Verein aus beruflichen Gründen nur sporadisch. "Aber einmal im Jahr muss es sein." Er hatte bereits Karten für das letzte Bundesliga-Gastspiel der Münchner in dieser Saison in Leipzig geordert, da könnte es schließlich den nächsten Titel geben. Und obwohl die Chancen auf die Meisterschaft intakt sind, hat Mutz diese Bestellung zurückgezogen - zugunsten des Liverpool-Trips. Bleibt die Frage, wie es ausgeht: "Wir dürfen uns nicht übertölpeln und wie Dortmund von Tottenham drei Tore einschenken lassen", sagt der Feldkirchner. "Hauptsache, die Sache ist nicht schon nach dem Hinspiel entschieden." Wäre ja auch blöd, schließlich hat Mutz auch fürs Rückspiel in Fröttmaning ein Ticket.