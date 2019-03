31. März 2019, 21:52 Uhr Meine Woche Lebensretterin im Nachtdienst

Petra Szczeponik trägt Kröten über die Straße

Von Valérie Nowak, Ottobrunn

"Die meisten ekeln sich vor Kröten", erzählt Petra Szczeponik. Ihr ging das am Anfang ähnlich. Und trotzdem zog sie vor drei Jahren zum ersten Mal mit Warnweste, Taschenlampe und Eimer los. Mittlerweile hat sie die Amphibien lieb gewonnen, abwechselnd mit etwa dreißig weiteren Helfern sammelt sie Kröten am Waldrand in Ottobrunn auf, um sie sicher zu ihrem Laichgewässer, einem Teich, zu bringen.

Bisher allerdings hatten sie wenig zu tun. Das Wetter wechselt ständig: Mal regnet es, aber es ist zu kalt, dann scheint die Sonne, aber es ist zu trocken. "Jetzt wissen wir gar nicht, wer überlebt hat", sorgt sich Szczeponik um die Ottobrunner Population. Normal sei das nicht, letztes Jahr wanderten die Kröten schon Mitte Februar. Da sammelten die Helfer 550 Kröten ein, in diesem Frühjahr landeten bisher nur rund 50 in den Eimern.

Die nachtaktiven Amphibien gehören zu den gefährdeten Arten. Wenn die Bodentemperatur ansteigt, machen sie sich zum Laichen auf den Weg zu Teichen. Durch die Kältewelle stockte die Wanderung, sagt Sonja Dölfel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Zwischenzeitlich haben Helfer deswegen sogar Fangeimer an den Schutzzäunen mit Sand zugeschüttet, damit sie nicht umsonst kontrollieren müssen. "Dies ist nötig, da natürlich auch andere Kleintiere wie zum Beispiel Mäuse in die Eimer reinfallen", sagt Dölfel.

Eine besondere Gefahr für Kröten sind Autos. Nicht nur, weil sie unter die Räder kommen können. "Bereits bei relativ geringen Geschwindigkeiten entsteht unter dem Fahrzeug ein starker Überdruck, der für Amphibien mit ihrer weichen Haut und den dünnen Knochen ebenfalls tödlich sein kann", warnt Sonja Dölfel. Wichtig sei es deswegen, die Straßensperrungen, die es überall im Landkreis gibt, einzuhalten. Straßen, auf denen viele Autos fahren, könnten oft nicht gesperrt werden. Hier müssten Autofahrer besonders langsam fahren: "30 Stundenkilometer sind die absolute Höchstgrenze", sagt Dölfel. Darüber sterben die Tiere.

Wer selbst nicht aussteigen möchte, um Kröten über die Straße zu tragen, den bittet Helferin Petra Szczeponik, wenigstens sehr langsam um sie herumzufahren. Wenn es nach Dölfel geht, sollten Autofahrer nicht nur den Kröten zu Liebe vom Gaspedal heruntergehen, sondern auch für die ehrenamtlichen Helfer, die an den Zäunen arbeiten. Neue Helfer werden stets gesucht und können sich bei örtlichen Gruppen melden, so wie es Petra Szczeponik vor drei Jahren getan hat. Eine Zeitungsmeldung hatte die Ottobrunnerin auf die Idee gebracht, aktiv Umweltschutz zu betreiben. Seither tut sie das.