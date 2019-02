3. Februar 2019, 22:04 Uhr Meine Woche Leben mit dem Handicap

Katharina Franke organisiert einen offenen Treff für Familien

Von Claudia Wessel , Taufkirchen

Eine Wohlfühlatmosphäre wird Katharina Franke am Freitagnachmittag, 8. Februar, im Integra-Haus der Familie in Taufkirchen am Postweg 8a entstehen lassen. Blümchen auf den Tischen, Kaffee, Tee und Kuchen werden serviert und für die Kleinen gibt es eine gut ausgerüstete Kinderspielecke. Fachlich muss sich Franke auf den neu ins Leben gerufenen Treff "Hand in Hand - Familienleben mit Handicap" nicht vorbereiten. Sie ist Heilerziehungspflegerin, seit sieben Jahren bei Integra tätig, seit Sommer 2018 Leiterin der dortigen Beratungsstelle für Menschen mit Handicap und ihre Angehörigen. Außerdem ist sie Studentin im Fach Soziale Arbeit, engagiert sich im Behindertenbeirat der Gemeinde und ist selbst von chronischem Rheuma betroffen - sie weiß also, wovon sie spricht.

Interessierte haben erstmals am Freitagnachmittag von 15.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, Katharina Franke alles, was sie zum Thema Handicap wissen wollen, zu fragen. Etwa zu den Bereichen, wie ein Schwerbehindertenausweis beantragt wird, welcher Pflegegrad der richtige ist, wie die Wohnung barrierefrei ausgebaut werden kann, in welchen von Tageskliniken Hilfe angeboten wird oder wo es Selbsthilfegruppen gibt. Franke fasst dieses breite Spektrum so zusammen: "Hilfe, die weiterbringt." Es muss aber nicht zwingend so bierernst zugehen beim neuen Familiennachmittag, wer einfach nur reden will, ist ebenso willkommen. Nicht umsonst heiße es "offener Treff", sagt Franke.

Niemand wird nach seiner Behinderung ausgefragt, nach den Problemen, die er im Alltag erfährt oder den Schwierigkeiten mit Mitmenschen. Es werde kein Stuhlkreis veranstaltet, bei dem man sich einbringen müsse, sagt Franke. Es muss überhaupt kein einziges Problem angesprochen werden, wie sie versichert. "Man kann auch einfach nur kommen, um sich bei einer Tasse Kaffee für eine halbe Stunde zu entspannen." Auch anmelden muss man sich nicht. Trotzdem haben das zwei Familien schon getan. Eine Mutter von fünf Kindern etwa, deren jüngstes das Down-Syndrom hat. Eine Krankheit, die "einen besonderen Alltag" mit sich bringt, sagt Franke. Dieser bestehe aus unzähligen Terminen: Entwicklungsgespräch im pädiatrischen Zentrum, Kieferorthopäde, Untersuchung des Herzfehlers. Doch angesprochen von dem neuen Treff sollen sich nicht nur Familien mit behinderten Kindern fühlen, sondern auch Erwachsene, die ein Handicap haben. Wenn etwa ein Elternteil an chronischer Depression leidet oder ein Opa dement ist, auch dann ist man am Freitag hier an der richtigen Adresse. Ob man drüber reden möchte, ist eine freie Entscheidung.