Halloween steht vor der Tür. Daniela Albrecht aus Unterschleißheim organisiert gemeinsam mit ihren fünf Kollegen eine Halloweenparty im Jugend-Kulturhaus Gleis 1, bei der es vor allem darauf ankommt, sich ein gruseliges Outfit zu überlegen. Am Mittwoch steigt die Fete für Zehn- bis 14-Jährige und Daniela Albrecht ist schon ganz gespannt, wie die Feier in diesem Jahr laufen wird. Seit mehreren Wochen ist sie dafür am Organisieren, denn sie ist die Hauptverantwortliche des Abends.

Das Fest, das seine Ursprünge im katholischen Irland hat und in Zuge der Einwanderung in die USA gebracht wurde und dort große Verbreitung fand, erfreut sich auch in Deutschland längst großer Beliebtheit. Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in Europa. Gruppen von Kindern und Jugendlichen ziehen von Haustür zu Haustür, um Süßigkeiten zu erbitten. Manche nutzen die Nacht für Streiche, die nicht selten auch die Polizei auf den Plan rufen. Vor allem ist aber das Verkleiden angesagt.

Für Donnerstag hat sich die 32-Jährige viel vorgenommen, damit das Fest ein großer Spaß wird. Mit den Kindern sollen verschiedene Spiele gespielt werden und außerdem steht der Kostümwettbewerb an. Eine Jury, bestehend aus den Mitarbeitern des anliegenden Cafés, bewerten die Kostüme der Besucher nach Gruselfaktor und nach Kreativität. Der Gewinner erhält einen Gutschein für einen Besuch im örtlichen Kino. Diesen muss Daniela Albrecht aber noch besorgen. Ansonsten gilt es, den Raum zu dekorieren und Snacks vorzubereiten. Die Augenbowle aus Kirschsaft und Litschis wird von ihr aber erst am Tag der Party angerührt. Mit der Dekoration hat sich Albrecht in diesem Jahr allerdings etwas schwergetan, denn während ihrer Suche nach den passenden Artikeln war sie schon etwas überrascht. Denn sie fand hauptsächlich Weihnachtssachen.

Trotzdem ist sie zuversichtlich, den Partyraum für den Tag der Feier schön herrichten zu können. "Ein bisschen Deko ist noch vom letzten Jahr da und ein paar Sachen habe ich dann zum Glück doch noch gefunden", sagt sie. Zwischen 25 und 30 Kindern und Jugendliche fanden im vergangen Jahr den Weg ins Jugendzentrum, wo heuer wieder von 18 bis 21 Uhr bei zwei Euro Eintritt gefeiert wird. "Das ist die perfekte Größe für unseren Partykeller", sagt Albrecht. Alle Gäste genossen die Halloweenparty im vergangenen Jahr sichtlich, daher ist Daniela Albrecht auch für dieses Jahr optimistisch.