Eine Wahl ist mehr als das bloße Ankreuzen der Favoriten, die in die lokalen Gremien einziehen sollen. Der organisatorische Aufwand hinter der anstehenden Kommunalwahl ist kaum nachzuvollziehen, wenn man nicht selbst damit beschäftigt ist. Gemeindewahlleiter Klaus Friedrich () steht auch in diesem Jahr wieder vor der Herausforderung und der Verantwortung, die Wahl in Aying reibungslos durchzuführen.

In dieser Woche steht ein weiterer Termin im vollen und durchgetakteten Wahlkalender an. Wenn am heutigen Montag um zwölf Uhr die Frist für die Eintragung in Unterstützungslisten abläuft, ist Friedrich gefragt. 120 Unterschriften braucht ein neuer Wahlvorschlag in Aying, um zur Wahl zugelassen zu werden. Eine Einzelkandidatin für das Bürgermeisteramt hatte sich für dieses Unterfangen entschieden. "Zusammen mit dem Wahlausschuss prüfe ich im Anschluss, ob die Unterschriften nur von Wahlberechtigten geleistet worden sind und ob diese auch nicht auf einem weiteren Wahlvorschlag zum Bürgermeisteramt stehen." Wenn die Zulässigkeit der eingereichten Listen festgestellt werden kann, sei der nächste Schritt, die Stimmzettel zu entwerfen und in Druck zu geben. "Im Endeffekt tragen wir die alleinige Verantwortung, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ein kleiner Fehler in der Namensschreibweise kann da fatale Folgen haben", sagt Friedrich.

In Aying gibt es aber keinen Grund zur Sorge. Friedrich organisiert aktuell seine sechste Kommunalwahl im Amt des Gemeindewahlleiters, das er seit 1990 bekleidet. Die Erfahrung hat er sich bei allen Wahlen der verschiedenen Ebenen in den vergangenen 30 Jahren in Aying erarbeitet. "Eine Kommunalwahl ist trotzdem etwas Besonders, etwas Emotionales", sagt Friedrich, "weil wir die Leute auf den Listen teilweise persönlich kennen. Bei einer Europawahl verteile ich die vorgefertigten Stimmzettel und gut ist."

Dennoch hat das Landratsamt auch in diesem Jahr wieder eine Schulung für alle Gemeindewahlleiter im Kreis angeboten. "Hier konnten wir uns austauschen und auch mal schauen, wie das denn die Nachbargemeinde so angeht. Zudem haben wir die Fortbildungsmaßnahmen genutzt, um uns bei den rechtlichen Änderungen auf den neusten Stand zu bringen. Schließlich muss man nach sechs Jahren erst mal wieder reinkommen", sagt Friedrich.

Auch in der Gemeinde Aying werden weiterhin Wahlhelfer gesucht, die am 15. März und bei einer möglichen Stichwahl in den Wahllokalen gegen eine Aufwandsentschädigung unterstützen. Interessierte können sich bei ihrer Gemeinde melden.