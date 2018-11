5. November 2018, 17:11 Uhr Meine Woche Gänse für Zwergerl

Heike Schwarz lädt seit 20 Jahren zum Martinsumzug in Unterhaching, inzwischen nehmen bis zu 400 Kinder und Eltern daran teil.

Von Irmengard Gnau, Unterhaching

Die Legende des Heiligen Martin von Tours ist vermutlich eine der Lieblingsgeschichten vieler Kinder. Kein Wunder, schließlich erzählt sie von einem Helden, der seinen Mantel in bitterer Kälte mit einem Bettler am Wegesrand teilt, zur heutigen Interpretation gehören außerdem köstliche Hefeganserl - und ein Pferd. Und zwar ein echtes, zumindest bei jedem Martinsumzug, der etwas auf sich hält.

Auch im Unterhachinger Ortspark wird am kommenden Sonntag von 16 Uhr an ein echter Sankt Martin auf einem echten Pferd einher reiten und manches Kinderauge zum Leuchten bringen. Dafür zeichnen Heike Schwarz und ihre Helfer vom Verein "Zwergerl und Partner" verantwortlich. Seit 20 Jahren organisieren sie in Unterhaching bereits den Umzug zum Sankt-Martins-Tag. Früher noch in kleinerem Rahmen, "seit etwa zwölf Jahren dürfen wir den Ortspark nutzen", sagt Schwarz. Dort ist viel Platz für Punschausschank, Darsteller, Musiker und Besucher, und der ist auch nötig, denn der Umzug erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit. Mit etwa 400 Kindern, Eltern und Großeltern rechnet Schwarz in diesem Jahr.

Heike Schwarz. (Foto: Privat)

Die Freiwillige Feuerwehr hilft beim Absperren

Eine Entwicklung, die sie so nicht vorhergesehen hat. 1990 kam die Hebamme aus Hessen nach Unterhaching, wo sie versuchte, einen Kindergartenplatz für ihre damals dreijährige Tochter zu finden - ohne Erfolg, nur eine Spielgruppe in einer kirchlichen Einrichtung fand sich. Das war Schwarz zu wenig. Sie tat sich mit anderen engagierten Müttern zusammen und gründete kurzerhand Zwergerl und Partner, ein kommunales Elternbegegnungszentrum für Säuglinge und Kinder bis zum Alter von drei Jahren. Das Konzept ging auf, die Gemeinde unterstützte den gemeinnützigen Verein bei der Suche nach Räumen. Längst hat der Verein sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert, heute zählen verschiedene Krabbel- und Spielgruppen, Musik für Kleinkinder oder Turnen zu den Angeboten. Und natürlich, als fester Termin im Kalender, der Martinsumzug.

Bevor die Besucher um 16 Uhr eintreffen, bereiten Schwarz und ein gutes Dutzend Helferinnen und Helfer Punsch und Glühwein vor, die Freiwillige Feuerwehr hilft beim Absperren und liefert den Strom. Auch die Martinsgänse dürfen natürlich nicht fehlen. Schwarz wird kurz zur Einführung sprechen, bevor zwei Kinder als Martin und der Bettler auftreten, begleitet von einem Geschichtenvorleser und Musik. Am meisten freut sich Schwarz selbst auf den Laternenumzug, der dann folgt: "Es sieht einfach toll aus, wenn bei Dunkelheit so viele Menschen mit ihren Lichtern den Hügel im Ortspark hinauf- und wieder hinunterziehen", sagt sie. Viele von ihnen sicher auch mit leuchtenden Augen.