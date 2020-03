Nicht dass sich das Leben von Anton Kraus () während der Corona-Krise grundlegend geändert hätte. Sudokus zu lösen, das ist schon länger sein Hobby. Das Zahlenrätsel mit dem japanischen Namen, das aber von einem Amerikaner erfunden wurde, preist der 74-Jährige in Zeiten wie diesen als gute Beschäftigungsmöglichkeit an. Und nicht nur das. Wenn ältere Leute alleine daheim sind, bestehe die Gefahr, dass sie vereinsamen, sagt Kraus. Und dass sie depressiv werden. "Gegen diese Gefahr hilft Sudoku. Man kann sich selbst bestätigen. Es ist eine besondere Freude, ein Sudoku zu lösen und man ist stolz darauf." Kraus berichtet von Erfahrungen aus seinem Bekanntenkreis, von einer Frau, die nach einer Lebenskrise in Behandlung war. "Sie hat gesagt, Sudoku war das Einzige, was ihr geholfen hat. Heute steht sie wieder aktiv im Leben." Kraus weist auf wissenschaftliche Studien hin. Diese bestätigten, wie er sagt, dass Sudokus gut für Menschen seien, die sich vor Demenz schützen wollten. Weil er so überzeugt davon ist, hat er Sudoko-Videos in Youtube gestellt, jüngst einen dreiteiligen Grundkurs, damit auch Anfänger eingewiesen werden in die Geheimnisse des Scannens, der Zwillinge und Drillinge.

Für Kraus war die Videoproduktion Neuland. Er hat früher eine Firma betrieben, in der er Papier, Toner und Tintenpatronen versandte. Im Ruhestand war er dann, manchmal allein, manchmal mit Frau und Hund, mit seinem Off-Road-Fahrzeug in Europa unterwegs. Aber weil sein Auto keine Schlafgelegenheit hatte, baute er den Wagen um. So erfolgreich, dass andere das auch haben wollten, weshalb er wieder eine Firma gründete. Mit 71 Jahren aber war dann Schluss, wie er erzählt, da stellte er auch seine eigenen Touren ein. Langeweile kam auf und so löste er Kreuzworträtsel. Doch er fand wenig befriedigend, wenn das Rätsel an französischen Nebenflüssen oder Schauspielern scheiterte, "die Anno Domini gestorben sind". Deswegen versuchte er es mit Sudoku, bei dem alle Zahlen in einer Reihe nur einmal vorkommen dürfen. Mittlerweile löst er ein mittelschweres oder schweres Sudoku am Tag, dazu brauche er zwischen 30 und 60 Minuten. Aber die Videos zu machen, das dauere erheblich länger, bis zu zwei Wochen. Unterlegt hat er sie mit lizenzfreier Gitarrenmusik, die Youtube kostenlos bereit stellt. Insgesamt hat er jetzt an die zwölf Videos im Netz stehen, sie seien um die 4000 Mal geklickt worden, berichtet er. Sein Ziel: "Sudoku so einfach" soll verständlich erklären, wie es geht, die Zahlenreihen zu füllen, damit möglichst viele Menschen an dem Glücksgefühl teilhaben können, das er jeden Tag verspürt. "Das können Kinder von acht Jahren an bis zum Großvater machen", sagt Kraus und warnt. Sudoku könne süchtig machen, "aber das ist ja keine gefährliche Sucht".

An dieser Stelle berichten wir in nächster Zeit von Menschen und ihrem Leben während der Corona-Pandemie. Wenn auch Sie etwas zu erzählen haben, was anderen vielleicht sogar Mut macht oder zum Nachmachen dient, schicken Sie uns eine E-Mail (gerne auch mit Foto) an: lkr-muenchen@sueddeutsche.de.