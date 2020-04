"So viel wie in den letzten zwei Wochen habe ich seit dem Studium nicht mehr Orgel geübt", schreibt Dekanatskantor Christoph Demmler und fügt in seiner Whatsapp ein lachendes und ein augenzwinkerndes Smiley an. Für den Kantor der Michaelskirche Ottobrunn ist es "das Beste, was ich momentan noch habe, da das Wichtigste ausfallen muss: Gottesdienste, kirchenmusikalische Veranstaltungen, Proben und Unterricht". Diese fehlen dem sympathischen Kirchenmusiker sehr.

So geht er vormittags meist in die Kirche und nimmt sich Zeit fürs Orgelspiel. Bis Ende März übte er auf der großen Rieger-Orgel in der Michaelskirche, doch wird diese jetzt gereinigt und überholt. Die Firma Frenger aus Bruckmühl hat früher als geplant mit dem Ausbau der 2000 Orgelpfeifen und der gesamten Mechanik begonnen. "Das passt jetzt wunderbar, da keine Gottesdienste in der Kirche stattfinden können", so Demmler. Er ist der erste Ansprechpartner für die Orgelbauer und daher noch häufig in der Michaelskirche, obwohl er jetzt in der Corneliuskirche Neubiberg übt. Nach Hause zurückgekehrt, erledigt er am Nachmittag Büroaufgaben, er telefoniert, schreibt E-Mails, organisiert.

Jüngstes Projekt war ein Videoclip zum Palmsonntags-Gottesdienst, denn Gemeindemitglieder sollen auch bei den "Haus-Gottesdiensten" einen Blick in ihre gewohnte Kirche werfen können. Er gewann dazu den Bariton Sebastian Myrus, der ein Spezialist für Alte Musik ist, zum Singen der Gemeindelieder Mit ihm will Demmler noch weitere Musik aufnehmen für die Karwoche und die Ostergottesdienste. Mit Dekan Mathis Steinbauer, den Pfarrerinnen und dem Kirchenvorstand führt er jetzt Videokonferenzen, aktuell überlegen sie, ob etwa Konfirmationen oder musikalische Aktivitäten stattfinden können.

Doch ihm bereitet eine Frage "die größte Schwierigkeit": "Soll ich jetzt für den Sommer etwas planen oder warte ich noch?" Ihm fehlt die Chorarbeit. Für Palmsonntag war sein Vokalensemble mitten in den Proben eines Motettenkonzertes, und die große Kantorei probte den "Messias" von Händel für einen Auftritt im Mai. Beide Konzerte sind abgesagt worden respektive verschoben.

Dass die "besonderen Gottesdienste der Osterzeit" ausfallen, schmerzt ihn. Da mache man sich liturgisch und musikalisch spezielle Gedanken, nicht zuletzt ist ja der Karfreitag für evangelische Gläubige ein besonders hoher Feiertag. Er verspüre im Moment große Änderungsprozess. Von der inneren Unruhe kann er sich aber auf der Orgelbank erholen.

An dieser Stelle berichten wir in nächster Zeit von Menschen und ihrem Leben während der Corona-Pandemie. Wenn auch Sie etwas zu erzählen haben, was anderen vielleicht sogar Mut macht oder zum Nachmachen dient, schicken Sie uns eine E-Mail (gerne auch mit Foto) an: lkr-muenchen@sueddeutsche.de.