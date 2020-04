Der Ramadan ist für Husein Durmic normalerweise eine Zeit, in der er ein paar Kilo zunimmt. Essen und Trinken ist im Fastenmonat der Muslime, der vergangene Woche begonnen hat, vier Wochen lang zwar erst nach Sonnenuntergang erlaubt, doch dann sind die Mahlzeiten oft ein Fest. Und wären Feiern wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht verboten, hätte Durmic als Vorsitzender des Deutsch-islamischen Kulturkreises in Ottobrunn, wie jedes Jahr am 1. Mai, ein großes Fastenbrechen ausgerichtet. Bis zu 150 Leute wären gekommen, sie hätten zuerst gemeinsam gebetet, danach hätte jeder eine Dattel gegessen, dann hätte es Speisen aus Bosnien, der Türkei, Syrien, Ägypten und allen anderen Herkunftsländern seiner Mitglieder gegeben. Lammbraten, Hähnchen, Reis und viel Süßes. So erzählt Durmic es am Telefon. Auch an anderen Tagen habe er sonst während des Ramadans oft Gäste bei sich zu Hause oder sei zu Freunden eingeladen worden.

Doch dieses Jahr ist alles anders und deshalb will Durmic auch den Ramadan anders gestalten. Statt mit 30, 40 Freunden, Nachbarn und Verwandten werde er die Abende mit seiner Frau und seinen drei Töchtern verbringen. Statt eines Festmahls solle es auch mal leichtere Speisen wie Spargel und Fisch geben. Und statt in der Moschee in der Münchner Altstadt bete er in seinem Wohnzimmer in Ottobrunn und sehe die Ansprache des Imam im Internet. "Ich hoffe, durch die Beschränkungen die Spiritualität noch intensiver zu erfahren als sonst", sagt er. So furchtbar das Corona-Virus auch sei, vielleicht könne es eine Gelegenheit sein, vieles zu überdenken. "Zum Beispiel, dass man mit weniger auch glücklich sein kann." Seine Vereinsmitglieder forderte Durmic in einer Videobotschaft dazu auf, abends ein Licht auf ihrem Balkon anzuzünden - als Zeichen des Zusammenhalts. Zwar sind Gottesdienste in Bayern für alle Religionen von 4. Mai an unter Auflagen wieder erlaubt, doch in der Münchner Moschee sollen keine gemeinsamen Gebete stattfinden, sagt Durmic, der deren Vorstand angehört. "Die Moschee ist eng, Abstandsregeln können da nicht eingehalten werden." Er gehe davon aus, dass sich die Muslime in München an die Kontaktsperren halten. Dazu hätten auch die Imame aufgerufen. "Denn andere in Gefahr zu bringen, würde gegen die Lehre des Islam verstoßen."

