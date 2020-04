Wer Maria Weiß kennt, der weiß: Die Neubibergerin hat immer etwas zu tun und verliert eigentlich nie ihren Humor. So ist das auch jetzt. Wie so viele halten sie und ihr Mann sich momentan wegen der Corona-Krise nur noch zu Hause auf. In einer normalen Woche kümmert sich die 69-Jährige um die Gemeinderatsarbeit - sie sitzt seit vielen Jahren für die SPD in dem Gremium und ist gerade wiedergewählt worden. Sie hilft mit viel Freude als Schulweghelferin Kindern über die Straße und plant als Einsatzleiterin die Dienste der Schulweghelfer. Als fünffache Oma sieht sie normalerweise auch ihre Enkel, die alle in der Nähe wohnen, regelmäßig. Im Moment tut sie das alles, bis auf die Gemeinderatsarbeit, natürlich nicht. Auch die Einkäufe erledigt sie derzeit nicht selbst: "Unsere älteste Tochter kauft jetzt für uns ein", erzählt sie.

Schwer ums Herz ist ihr wegen der Einschränkungen aber nicht. "Ich habe schon die Fenster geputzt und die Gardinen gewaschen", sagt sie. Einen ganzen Tag lang hat sie auch schon das Laub im Garten zusammengerecht. Nachmittags sitze sie auf der Couch und sticke, erzählt sie: "Mir wird nie langweilig." Weiß freut sich sogar, dass sie jetzt etwas mehr Zeit zum Musizieren hat. Vor einigen Tagen folgte sie dem Aufruf, stellte sich um 18 Uhr raus und spielte auf der Altflöte die "Ode an die Freude" mit. "Das hat richtig Spaß gemacht", sagt sie. Weiß tut Dinge, die sie sonst auch tun würde. "Aber ich mach' das jetzt nicht mit Druck, sondern mit Freude", sagt sie. Manchmal betet die Neubibergerin auch, dass es gelinge, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und "nicht allzu viele Menschen daran sterben".

Dass sie ihre Enkel zurzeit nicht sehen kann, nimmt sie hin. "Da müssen wir jetzt durch", sagt sie. "Ich weiß ja, dass es irgendwann wieder aufhört." Ohnehin versorgten ihre Kinder sie per Whatsapp mit Fotos von den Enkeln und sie telefonierten regelmäßig miteinander. Wenn Maria Weiß erzählt, merkt man außerdem, dass sie von vielen schönen Erlebnissen mit den Kleinen zehren kann. Beispielsweise als sie einen ihrer Enkel auf einer Decke durchs Zimmer gezogen hat und dieser dabei alles, was auf dem Weg lag, mit einsammelte.

