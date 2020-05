Wer bei Louisa Kindtner in Neubiberg anruft, erreicht sie möglicherweise nicht, weil die Mutter zweier Kinder gerade eine Flötenstunde gibt. Statt in der Grundschule oder in einem Neubiberger Altenheim steht sie seit einigen Wochen im eigenen Wohnzimmer und vermittelt ihren Schülern per Telefon, wie sie richtig in das Instrument blasen müssen. "Das geht schon erstaunlich gut", sagt die routinierte Musikschulkraft. Seit 1998 unterrichtet sie an der Musikschule Unterhaching-Neubiberg.

Allerdings birgt der Unterricht über Telefon ein Problem: Der Ton kommt verzögert beim Gegenüber an. "Ein Stück über Telefon zusammen zu spielen, kann also nicht funktionieren", erklärt Kindtner. Sie behilft sich, indem sie bei Bedarf ihre Stimme eines Musikstücks aufnimmt und an den Schüler als Musik-File sendet. Wenn er das Musikstück dann laut wiedergeben lässt und seine Stimme dazu spielt, kann Kindtner hören, wie alles zusammenpasst und wo noch korrigiert werden muss.

Allein die Tonqualität kann sie weder über Telefon noch über Videochat vollständig beurteilen, da beim Telefonieren bestimmte Frequenzen herausgefiltert werden. "Die Schönheit eines Tons entsteht durch mitschwingende Obertöne", erklärt die Musikerzieherin. Da einer ihrer Schüler bei der Abiturprüfung ein Stück vorspielen muss, reicht es nicht, dass sie mit ihm an den letzten Feinheiten der Finger- und Blastechnik feilt. Sie muss ihn unverfälscht spielen hören, um am Klang und dem musikalischen Ausdrucks zu arbeiten. Daher hofft sie, noch vor dem 20. Mai dafür eine Möglichkeit zu finden, die den Vorschriften entspricht.

Die Kinder gäben sich größte Mühe und strengten sich sehr an, sagt Kindtner und schmunzelt: "Anfangs waren einige der Grundschulkinder fast verschüchtert, aber jetzt geht es wunderbar." Kindtner hofft, dass sich die Lage bis zum September etwas normalisiert und zumindest bei den Anfängern wieder Unterricht miteinander möglich ist. Sonst werde diese Zeit "bedrohlich". Denn sie muss kleinen Kindern persönlich zeigen, wie man eine Blockflöte richtig hält, die Töne greift und wie sie richtig hineinblasen müssen. "Ich wünsche meinen Schülern, dass sie durch das Musizieren Begeisterung und Glückseligkeit erfahren", formuliert Kindtner ihr Anliegen.

