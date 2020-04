An diesem Dienstag ist es genau zwei Jahre her, dass die Eso-Supernova in Garching erstmals ihre Türen geöffnet hat. Den Geburtstag wollte das Astronomie-Erlebniszentrum auf Forschungscampus gemeinsam mit Besuchern feiern. Eigentlich. Doch dann kam die Corona-Krise und durchkreuzte jegliche Pläne - "leider", sagt Tania Johnston , die Leiterin der Einrichtung, die wie alle Mitarbeiter der Europäischen Südsternwarte aktuell im Home-Office ist. Schon Ende Februar entschied die Europäische Südsternwarte (Eso), ihr Astronomie-Museum wegen des Virus ebenso zu schließen wie das darin beheimatete digitale Planetarium mit seiner 360-Grad-Projektionskuppel.

Wer nun aber glaubt, Tania Johnston habe seither weniger zu tun, der irrt. "Gerade am Anfang hatten wir extrem viel Arbeit", sagt die 42-jährige Schottin. So habe ihr Team mehr als 700 Reservierungen für die Planetarium-Shows stornieren müssen - jeweils einzeln und per E-Mail. Nicht alle Antworten seien freundlich gewesen. Doch spätestens, nachdem die Schulen geschlossen und die Corona-Maßnahmen strikter wurden, hätten auch die Letzten Verständnis gezeigt. Vorerst ist das spektakuläre Gebäude, dessen Architektur einem Doppelsternsystem kurz vor der Supernova nachempfunden ist, bis zum 3. Mai geschlossen. Vor einer Wiedereröffnung, betont Johnston, brauche man mindestens eine Woche Vorlaufzeit, um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen und mögliche Besucherlimits zu gewährleisten.

Seit fast zwei Monaten ist Tania Johnston nicht mehr in der Eso-Supernova gewesen. Was sie am meisten vermisst? "Den Kontakt mit Besuchern und die Führungen - gerade mit Kindern", sagt die Schottin. Erst im Januar hatte das Haus wegen Reparaturen geschlossen. Daraufhin sei der Andrang im Februar groß gewesen, berichtet Johnston. "Wir hatten in diesen vier Wochen mehr als 5000 Besucher." Entsprechend rechnet sie mit einem regelrechten Ansturm, wenn Museum und Planetarium nach der Corona-Pause wieder öffnen dürfen. "Wir haben schon jetzt viele Anfragen von Gruppen, die uns im Sommer besuchen wollen", sagt Johnston. Zuvor aber wolle man noch den Geburtstag der Supernova nachfeiern. "Wenn wir im Mai wieder aufmachen dürfen", sagt Johnston, "dann werden wir das vermutlich in irgendeiner Form nachholen."

