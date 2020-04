Normalerweise ist Christian Schüehle von Montag bis Freitag im Jugendzentrum Gleis 3 in Neubiberg, das er seit vielen Jahren leitet. Mit seinem Team organisiert er Ballspiele und Bandproben und vieles mehr. Zurzeit findet das alles nicht statt. Schüehle sitzt stattdessen im Home-Office und führt Videokonferenzen. Mit dem Team und anderen Sozialpädagogen des Kreisjugendrings. Denn er ist auch Sozialraumleiter aller Einrichtungen des KJR München-Land in Neubiberg. Wie er das findet, daraus macht er kein Hehl: "Mir geht der persönliche Kontakt ab", sagt er.

Um den mangelnden direkten Draht zu den Jugendlichen aufzufangen, haben Schüehle und sein Team sich kreative Lösungen ausgedacht. "Wir haben mindestens einmal in der Woche eine pädagogische Online-Teamsitzung, besprechen die Inhalte, und Alexa Schlindwein und Philipp Nottmeyer setzen das sehr kreativ in die Tat um", erklärt er. So haben sie ein Online-Jugendzentrum gestartet. Die Jugendlichen können über eine Spiele-Plattform chatten und spielen. Schüehle und seine Kollegen bieten außerdem eine Telefonberatung an. "Es ist uns wichtig, dass Jugendliche möglichst niedrigschwellig mit uns sprechen können, wenn sie Sorgen haben", sagt er. Es sei natürlich anders, als sich ins Gleis 3 zu begeben, wo sich beiläufig eine Beratungssituation ergebe. Jetzt nutzten die Jugendlichen meist Whatsapp.

Mindestens einmal in der Woche fährt der 53-Jährige - er wohnt in Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck - nach Neubiberg und erledigt im Gleis 3 Routinearbeiten. Das Wasser laufen lassen, damit die Leitungen keimfrei bleiben, den Briefkasten leeren. Geputzt und ausgemistet haben er und sein Team schon. Den Besuch in Neubiberg nutzt Schüehle auch zur Kontaktpflege. "Ich gehe dann einkaufen und schaue, ob ich Jugendliche treffe."

Während er anfangs die Videokonferenzen "gewöhnungsbedürftig" fand, wie er sagt, kommt er mittlerweile immer mehr rein. Er sei froh drum, dass er nun viel dazulerne, auch wenn manche Dinge länger dauerten, weil er sie sich erst erarbeiten müsse. Dennoch sind ihm Konferenzen von Angesicht zu Angesicht lieber. "Man sieht den Gesichtsausdruck, man kann auch auf Zwischenfragen viel schneller reagieren", findet der Pädagoge. "Ich bin froh darum, wenn wieder ein persönlicher Kontakt möglich ist."

