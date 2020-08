Von Carla Bihl, Oberschleißheim

Ein Ferienjob am Strand: Das dürfte wohl der Traum vieler sein. Dass man dazu nicht in die Karibik oder nach Mallorca fliegen muss, beweist ein Student der Brau- und Getränketechnologie an der Hochschule Weihenstephan in Freising. In seinen Semesterferien steht er hinter der Bar, mischt Getränke und versorgt Gäste: Armin Rodloff ist 25 Jahre alt und arbeitet am Munich Beach Resort in Oberschleißheim.

Vor fünf Jahren fing alles an, erzählt er. Eigentlich wollte er nur einen Freund in einer Bar besuchen. Da dort an diesem Tag jedoch nicht viel los war, habe der Chef die beiden Freunde zum Munich Beach Resort geschickt, an dem dieser ebenfalls beteiligt war. Dort gefiel es Armin gleich so gut, dass er nach einem Job fragte. Alles ging sehr schnell. Einen Tag später ging er Probearbeiten und wurde just eingestellt. Zu der Zeit hatte er gerade sein Abitur gemacht. Und auch später gehörten seine Ferien dem Beach in Oberschleißheim. Mittlerweile steht Armin auch während des Semesters hinter der Bar. Das heißt von Mai bis Oktober, in diesem Zeitraum hat das Resort geöffnet. Dann allerdings arbeitet er nicht so oft. In der vorlesungsfreien Zeit ist er auch unter der Woche am Start. Das hänge aber auch immer vom Wetter ab, sagt er. Bei Regen kann das 3500 Quadratmeter große Sandstrandgelände nicht öffnen.

Armin ist ein passionierter Barkeeper. Kurz ging er als Student einer Beschäftigung in der Bibliothek in Freising nach. Das wurde ihm aber schnell zu langweilig. Ein Anruf - und er hatte seinen alten Job am Beach zurück: "Man kommt unter Leute, die Stimmung ist gut, das macht einfach Spaß. Das ist schon sehr wichtig bei einem Ferienjob", sagt er. Hauptsächlich steht er hinter der Bar, mixt Cocktails, richtet alles her und hilft bei Aufbauarbeiten. Vergangenes Jahr bekamen er und eine Kollegin sogar einen Grundkurs im Barkeeping spendiert. Aber auch die ganze Vor- und Nachbereitung gehören zu seinen Aufgaben. So muss er etwa die Liegestühle aufbauen. Das entfalle dieses Jahr allerdings, erklärt er. Bis der 25-Jährige mit dem Studium fertig ist, will er noch auf der Beachsport- und Eventanlage in Oberschleißheim arbeiten - mindestens: denn Armin hat Großes im Sinn, ein Projekt, sagt er. Der Hobbybrauer möchte mit seinem Chef ein Bier kreieren und eine eigene Firma gründen. Alles andere sei derweil aber noch geheim und stehe in den Sternen. Wenn Armin mal nicht am Beach ist, verbringt er seine Ferien im Fitnessstudio. Außerdem probiert er sich auch in seiner Freizeit am Bierbrauen.