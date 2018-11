20. November 2018, 21:48 Uhr Mehr Effizienz Spezialist für E-Mobilität

Der Unterhachinger Maximilian Zuleger wird für seine Master-Arbeit ausgezeichnet

Von Anna-Maria Salmen, Unterhaching

Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass Elektroautos die Zukunft gehört. Doch momentan herrscht auch noch viel Unklarheit, beispielsweise darüber, wie die Reichweite der Fahrzeuge noch ausgebaut werden kann. Oft wird auch befürchtet, dass die öffentlichen Ladestationen nicht ausreichen, um ein reibungsloses Aufladen der Autos gewährleisten zu können. Umso wichtiger also, dass es Menschen gibt, die diese Thematik erforschen. Einer von ihnen ist Maximilian Zuleger. Der Unterhachinger wurde jetzt für seine Masterarbeit mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet, der vom bayerischen Wissenschaftsministerium sowie der Firma Bayernwerk unter anderem an die besten Absolventen der bayerischen Hochschulen verliehen wird. Die Auszeichnung mache ihn "sehr glücklich", sagt er.

In seiner Arbeit hat Zuleger untersucht, wie Elektrofahrzeuge möglichst effizient auf die vorhandenen Ladestellen verteilt werden können, ohne Engpässe zu verursachen. Für seine Berechnungen programmierte der Absolvent selbst Algorithmen und berücksichtigte dabei verschiedene Parameter, wie zum Beispiel die Akku-Kapazität der Elektrofahrzeuge, die Leistung der Ladestationen sowie deren Entfernung vom aktuellen Standort. Mithilfe von Simulationen konnte Zuleger schließlich feststellen, wie viele Ladestationen für jede beliebige Anzahl an Elektroautos benötigt werden.

Zuleger studierte Informatik an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Für Computer habe er sich schon sehr früh interessiert, erzählt er, mit zwölf Jahren habe er mit dem Programmieren angefangen. "Es war von Anfang an klar, dass ich später in diese Richtung gehen werde", sagt der heute 25-Jährige. Bereits im Laufe seines Studiums rief er seine eigene Firma ins Leben. Damals verdiente er sich etwas Geld, indem er beispielsweise Webseiten baute. Auch heute noch nimmt er Aufträge an. "Ich bin einfach durch und durch Software-Entwickler", sagt er.

Momentan ist Zuleger bei Audi als Software-Entwickler in der IT-Sicherheit tätig. "Zuerst habe ich dort in der E-Mobilität gearbeitet. Die IT-Sicherheit ist jetzt die neue Richtung der Firma", erklärt er. Zu seinen größten Interessen zählt zur Zeit das Thema "Machine Learning". "Dazu gehört alles, was zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren zu tun hat", erklärt Maximilian Zuleger. Er ist überzeugt, dass "künstliche Intelligenz in der Zukunft eine der wichtigsten Technologien sein wird".

Neben seinem Beruf beschäftigt sich der 25-Jährige unter anderem mit Musik. "Ich spiele gerne Gitarre und war während meiner Studienzeit auch Leiter einiger Bands an der Technischen Hochschule", erzählt er.

Auch Sport gehört zu seinen Interessen. Seit dem Jahr 2013 ist er Volleyball-Trainer an der Universität Eichstätt. "Es ist toll, zu sehen, wie die Studenten immer besser werden", sagt Zuleger. Diese Tätigkeit ist nur ein Teil seines sozialen Engagements. Der Unterhachinger ist zudem auch Ehrenmitglied in der Studentenorganisation "Student's Life" und betreibt einen Blog über den Wandel der Einstellungen gegenüber Elektroautos.

Die Entwicklung in diesem Bereich beurteilt Zuleger sehr optimistisch: "Bis zum Jahr 2025 wird es sehr viele Elektrofahrzeuge geben, momentan sind alle Autohersteller auf dem Sprung, was das betrifft", prophezeit er.