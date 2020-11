Von Daniela Bode, Neubiberg/Oberschleißheim

Kinder mit Laternen, die Lieder singen, werden auch im Landkreis München an diesem Sankt-Martinstag nur vereinzelt auf den Straßen zu sehen sein. Denn die meisten Martinsumzüge sind angesichts der aktuellen Infektionslage abgesagt worden. Manche Pfarreien organisieren dennoch in irgendeiner Form eine Feier, zum Teil in der Kirche. Wie passt das zu den Vorgaben, wonach möglichst wenige Kontakte angestrebt werden sollen? Hört man sich in den Pfarreien um, wird deutlich: Den Verantwortlichen ist es wichtig, Kindern trotz der vielen Einschränkungen eine Feier zu ermöglichen. Sie alle versichern, dass nötige Abstandsregeln eingehalten würden.

Eigentlich hätte in Neubiberg im Garten der Pfarrei Rosenkranzkönigin eine Martinsfeier stattfinden sollen. Die Jugendlichen, die diese organisiert hätten, trauten sich laut Pfarrer Stefan Füger aber am Ende nicht zu, die Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten. Daraufhin habe sich die Pfarrei eine Alternative überlegt. Eltern mit Kindern sind nun von 17 bis 18.30 Uhr in die Kirche eingeladen. Die Feier sei so organisiert, dass wenige Kontakte stattfinden, versichert Füger. "Außerdem achte ich darauf, dass sich niemand zu nahekommt." Es werde die Martinsgeschichte vorgelesen, dazu würden Bilder gezeigt. "Familien können kommen, wie sie wollen", sagt der Pfarrer. Er schätze aber, dass es nicht sehr viele sein werden. Viele hätten einfach Angst.

Auch im Pfarrverband Unterhaching wird es nicht den üblichen Umzug geben, sondern eine Andacht auf dem ehemaligen Friedhofsgelände vor der Kirche St. Korbinian. "Dort werden Plätze für Familien mit Abstand markiert sein", sagt Pastoralreferentin Kirstin Undisz. Alles erfolge nach Anmeldung. "Wir waren sofort ausgebucht", sagt Undisz. Am Ende der Andacht werden die Besucher mit Abstand einmal um die Kirche ziehen. "Das ist ein Versuch, wenigstens ein bisschen die Tradition zu pflegen."

Auch in Oberschleißheim hätten die Organisatoren überlegt, wie sie den Kindern ermöglichen können, St. Martin zu feiern, sagt Pfarrverbandsleiter Ulrich Kampe. Denn der große Umzug durch den Schlosspark ist abgesagt. Stattdessen halten die Kinder der beiden katholischen Kindergärten in der Kirche eine Martinsandacht. Die Gruppen des Kindergartens Maria Patrona Bavariae kamen dort bereits am Dienstag zusammen, die Gruppen des Kindergartens St. Wilhelm am heutigen Mittwoch. "Sie sitzen in ihren festen Gruppen zusammen. Nach der Andacht ziehen die Gruppen zu einem bestimmten Punkt, sodass sie sich nicht mischen können", sagt Pfarrer Kampe. "Wir schränken die Feier radikal ein, da ja Eltern nicht kommen dürfen." Es sei ihnen wichtig gewesen, den Kindern die Gemeinschaft zu ermöglichen und das besondere Fest mit dem nötigen Abstand zu feiern.

Pfarrer Wolfgang Fluck, Leiter des Pfarrverbands Pullach-Großhesselohe geht lieber auf Nummer sicher. In Pullach hätte ein Martinsspiel auf der Gemeindewiese vor der Kirche Heilig Geist stattfinden sollen. Dazu wären die Kindergartenkinder von Heilig Geist und ein beschränkter Teilnehmerkreis eingeladen gewesen. "Dann kam die Corona-bedingte Situation, die sich bereits im Oktober abgezeichnet hat. Das hat mich dazu bewogen, diese Feier nicht stattfinden zu lassen", sagt Fluck.

Verboten sind Martinsfeiern im Freien indes nicht. Insgesamt heißt es von der Erzdiözese: Auf Prozessionen soll verzichtet werden, Feiern im Freien können grundsätzlich stattfinden, wenn genügend Platz ist und das Infektionsschutzkonzept eingehalten werden kann, etwa mit Hilfe eines Ordnungsdiensts, wie Christoph Kappes vom Erzbischöflichen Ordinariat erläutert. "Im Zweifelsfall raten wir den Pfarreien zur Absage."

Dass Gottesdienste vom Veranstaltungsverbot nach der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgenommen sind, liegt laut einem Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums an der im Grundgesetz verankerten Religions- und Versammlungsfreiheit. "Eine Einschränkung der Teilnehmerzahl an Gottesdiensten stellt einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff dar", so der Sprecher. Die Glaubensgemeinschaften seien zudem zu Infektionsschutzkonzepten verpflichtet, die Infektionsgefahren minimierten. "Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Kirchen sehr verantwortungsbewusst mit dieser Verpflichtung umgehen."