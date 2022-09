Von Rainer Rutz, Planegg

Dieser Tage beginnen in Martinsried die ersten richtigen Bauarbeiten entlang der künftigen Trasse der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern zum Campus in Martinsried. Es sind noch nicht die ganz großen Bagger, die gerade auffahren, sondern kleinere Baugeräte. Der Grund: Den Umweltvorgaben entsprechend müssen neue Lebensbereiche für geschützte Arten geschaffen werden - und das ist durchaus eine sensible Angelegenheit. Bei einem Ortstermin an der künftigen Großbaustelle zeigten Fachleute und Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU), wie zum Beispiel Haselmaus, Zauneidechse und Fledermäuse geschützt werden, indem man ihnen neue Lebensräume schafft.

Das bedeutet, dass das künftige Baugebiet so angepasst und verändert wird, dass die geschützten Tiere selbstständig abwandern und sich im von Menschenhand vorbereitetem Umfeld ansiedeln: "Vergrämung" heißt das im Fachjargon. Für die Haselmaus bedeutet das zum Beispiel, dass sie nach dem Winterschlaf im Frühjahr "feststellt, dass sie umziehen muss, da keine Gehölze mehr vorhanden sind", wie es in einer Presseerklärung dazu heißt. Sie wird, wenn alles klappt, hinter den Bauzaun ziehen, wo neue Beerengehölze angepflanzt worden sind und auch genügend Totholz gelagert wurde. Für die Zauneidechse bedeutet die Baustelle, dass hinter dicken schwarzen Plastikzäunen leben muss. Über eigens eingebaute Rampen aus Kies kann sie das künftige Baufeld verlassen. Zurück kann sie nicht, da der Zaun umgebogen wurde.

Detailansicht öffnen Zu den Bauarbeiten hat der Planegger Künstler Mike Maurus ein ganzes Comic gezeichnet. (Foto: Catherina Hess)

Auch der Zauneidechse bleibt also nichts anderes übrig, als sich neue Verstecke zu suchen. Die soll sie in eigens dafür präpariertem Gelände nahe der Baustelle auch finden. Die Bäume, in denen Fledermäuse lebten, wurden von den bisherigen Fällarbeiten vorläufig verschont. Auf der anderen Seite des Geländes wurden neue Höhlen geschaffen, sogenannte Fledermauskästen. Sie sind aus einem besonderen Holzbeton, der laut Wissenschaft das Raumklima der ursprünglichen Höhlen am besten nachempfindet. In den vergangenen Wochen wurden auch zwei Teiche angelegt, um für Frösche und Eidechsen einen möglichst natürlichen Raum zu schaffen.

In den nächsten Wochen sollen die Schutzmaßnahmen überprüft werden. Als nächstes wird der Boden auf Kampfmittel und Chemikalien untersucht. Mitte Oktober soll mit den Erdarbeiten begonnen werden, der erste Aushub ist Anfang November geplant. Alle diese und die weiteren Baumaßnahmen sollen künftig möglichst transparent präsentiert werden. Die Gemeinde hat hierfür von dem Planegger Künstler Mike Maurus ein Logo entwerfen lassen. Es zeigt an der Baustelle einen Dachs und drei Glühwürmchen. Bürgermeister Nafziger erklärt: "Die Glühwürmchen stellen Fragen und der Dachs antwortet."