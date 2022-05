"Was wir an Tieren verstehen, ist fast immer auch für das menschliche Gehirn relevant"

In Seewiesen wird unter anderem an Gänsen geforscht.

Von Rainer Rutz, Planegg

Die Max-Planck-Institute für Biochemie und Neurobiologie auf dem Wissenschafts-Campus in Martinsried stehen vor einem gewaltigen Umbruch. Der Freistaat hat - auch mit Blick auf die geplante U-Bahnverlängerung - 600 Millionen Euro zugesagt, um den mittlerweile etwa 50 Jahre alten Campus zu erneuern und die Forschung neu auszurichten. 30 Millionen für die Planungskosten hat der Ministerrat am Dienstag bereitgestellt.

Dabei ist die Umstrukturierung der Institute bereits im Gange. In einem ersten Schritt schließen sich die Max-Planck-Institute für Neurobiologie in Martinsried und für Ornithologie in Seewiesen bei Starnberg zum "Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz" zusammen. Das neue Institut hat zwei Standorte: den ursprünglichen in Martinsried, der komplett erneuert wird, und den naturnahen Campus in Seewiesen.

Im Januar 2023 soll die rechtliche Neugründung erfolgen. Was die tägliche Arbeit betrifft, ändert sich zunächst wenig für die rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 50 Nationen. In den folgenden Jahren werden dann aber die Forschungsstätten nach und nach ausgelagert und durch neue ersetzt.

Detailansicht öffnen Die Max-Planck-Institute in Martinsried bestehen mittlerweile seit 50 Jahren. Der Freistaat investiert jetzt in die Infrastruktur und eine Neuausrichtung. (Foto: Florian Peljak)

"Forschung und Themen verändern sich. Wir wollen nicht nur die Türe zu neuen Forschungsrichtungen aufstoßen, sondern auch neue Köpfe rekrutieren", erläutert der Direktor des bisherigen Instituts für Neurobiologie, Tobias Bonhoeffer, der auch die Abteilung Synapsen-Schaltkreise-Plastizität leitet. Bei der Forschung zur biologischen Intelligenz geht es laut Bonhoeffer darum, wie die Natur Probleme löst: "Wie sorgt sie dafür, dass Individuen und Arten bestmöglich überleben? Dies geschieht etwa einerseits durch die Evolution selbst, aber auch dadurch, dass Tiere mit Gehirnen ausgestattet sind, die ihnen die Problemlösung ermöglichen."

Sie helfen sich also, sich in einer verändernden Umwelt zurechtzufinden, Nahrung oder einen Partner zu finden oder sich an Verstecke zu erinnern. Bislang habe man vor allem unter "Laborbedingungen" geforscht: "Mäuse im Käfig verhalten sich aber anders als im Wald: Das wollen wir uns angucken." Oder: "Wie finden sich Mäuse zum Paaren? Oder wie finden sie ihre versteckten Körner wieder?" Solche Fragen könne man heute schon beantworten, etwa indem man den Tieren Transponder an die Körper setze. "Die konkreten Fragestellungen werden sich mit dem Institut auch weiterentwickeln", sagt Bonhoeffer.

Detailansicht öffnen Tobias Bonhoeffer ist Direktor des bisherigen Max-Planck-Instituts für Neurobiologie in Martinsried. (Foto: Catherina Hess)

Im Februar hat das Institut eine Studie publiziert, die sich mit dem "kleinen Einmaleins der Nervenzellen" befasst. Um etwa ein Geräusch im Raum lokalisieren zu können oder um die Richtung einer Bewegung abschätzen zu können, führen Nervenzellen permanent komplizierte Berechnungen durch. Wie genau die damit verbundenen Signale funktionieren, war jahrzehntelang ein Rätsel. Nun wurde am Beispiel der berühmten Fruchtfliege, die den Menschen in warmen Monaten alleine durch ihre lästige Präsenz in Küchen gerne ärgert, die biophysikalische Grundlage entschlüsselt, die den komplizierten Vorgang einer Multiplikation von Signalen einer Nervenzelle beinhaltet.

"Wir sehen hier, wie wichtig die Grundlagenforschung ist"

Was aber ist der Mehrwert solcher Forschungen für den Menschen? Bonhoeffer hat dazu eine einfach erscheinende Antwort: "Wir wollen wissen, wie die Natur funktioniert. Wie und warum funktioniert ein Organismus in seiner Umgebung?" Dabei geht es auch um die Entschlüsselung der Funktionsweise des Gehirns. Welche Gehirnteile sind für welche Aufgaben zuständig und wie genau wird dabei die Information verarbeitet? "Was wir an Tieren verstehen, ist fast immer auch für das menschliche Gehirn relevant", sagt der Wissenschaftler, "und damit wichtig für die Gesellschaft."

Große Bedeutung könne das beispielsweise für das Verstehen von psychiatrischen Erkrankungen haben. Schlafprobleme etwa könnten so besser erforscht werden. "Wir sehen hier, wie wichtig die Grundlagenforschung ist", findet Bonhoeffer. Auch für Nichtwissenschaftler sei das zu verstehen, denn: "Nur mit einem guten Fundament kann man ein solides Haus bauen."