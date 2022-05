Mit der Freigabe von 30 Millionen Euro für die Planungen hat die Staatsregierung am Dienstag offiziell den Startschuss für den neuen Life-Science-Campus in Martinsried gegeben, der die beiden Institute des Max-Planck-Instituts umfasst. "Das ist eine großartige Nachricht für meinen Stimmkreis und für den Wissenschaftsstandort Martinsried", teilte die Unterhachinger CSU-Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer mit. "Nicht zuletzt die Corona-Krise hat uns bewusst gemacht, wie wichtig innovative Forschung in den Biowissenschaften für unsere Gesellschaft und Wirtschaft ist."

Ihren Angaben nach soll der Neubau bis zu 600 Millionen Euro kosten, das aus den Siebzigerjahren stammende Institutsgebäude war nicht mehr sanierungsfähig. Der erste Bauabschnitt soll 2026 beginnen. Schreyer erwartet, dass der Standort Martinsried noch attraktiver für internationale Spitzenforschung wird: "Der neue Life-Science-Campus wird dazu beitragen, dass wettbewerbsfähige Arbeitsplätze nicht nur in der Forschung und Entwicklung, sondern auch in Ausgründungen und etablierten Unternehmen der Biotechnologie und Pharmazie geschaffen werden können."