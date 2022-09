Von Rainer Rutz, Planegg

Planeggs Bürgermeister ruft sein Volk, doch das zeigt nur wenig Interesse: Mit dem neuen Format "Bürgermeister vor Ort" will Hermann Nafziger (CSU) künftig Präsenz zeigen. Der erste Termin fiel, jedenfalls in der ersten Stunde, buchstäblich ins Wasser: Es goss am Donnerstagvormittag in Strömen und so fanden sich am neuen Marktplatz in der Martinsrieder Ortsmitte nur rund 15 Interessierte ein, die dem Planegger Gemeindechef Fragen zu allen möglichen Belangen stellten: vom Neun-Euro-Ticket über die nächtliche Lichtverschmutzung durch Werbung und Straßenlampen bis hin zum Martinsrieder Dauerthema Umgehungsstraße.

Nafziger, der von sich bei der Beantwortung der Fragen sagte, er sei "kein Parteimensch", strebe aber durchaus "eine zweite Amtszeit" an, wurde gleich von drei Bürgern zum Thema Umgehungsstraße in die Zange genommen. Klaus Drescher, Ralf Holland und Bruno Rigon wollten wissen, wie es um die seit 40 Jahren diskutierte Planung steht. Nafziger, der sich zunächst nicht eindeutig äußerte, ergriff schließlich die Flucht nach vorne und outete sich als Gegner der über die Jahre übrig gebliebenen kleinen Lösung: "Hier geht es um 6000 Autos pro Tag. In Planegg gibt es Straßen mit 20 000 Autos pro Tag. Das lohnt sich nicht in Martinsried, das kostet viele Millionen." Im Gemeinderat gebe es daher keine Akzeptanz für eine Umgehungsstraße, derzeit warte man aber noch auf ein Lärmschutz-Gutachten. Auf Nachfragen gab Nafziger zu, in früheren Zeiten für eine große Umfahrung gewesen zu sein, schließlich habe man aber resigniert feststellen müssen, "dass alle nix gemacht haben". Sein Resümee: "Bringt nichts und kostet viel Geld."

Ein Würmtal-Ticket als Ersatz fürs Neun-Euro-Ticket? "Da macht der MVV nicht mit."

Barbara Schmelting hatte gleich eine ganze Liste von Fragen: Zum Sparwillen der Gemeinde in Energiefragen, zur nächtlichen "Lichtverschmutzung" und zu "Stolperfallen für Fußgänger und Radfahrer" auf dem öffentlichen Gelände des Campus. Nachts seien Teile von Martinsried "angeleuchtet wie ein Flughafen", sagte sie und zeigte Nafziger gleich ein paar Fotos dazu. Der machte sich eifrig Notizen und berichtete, die Gemeinde sei gerade dabei, "im öffentlichen Bereich" Sparmaßnahmen umzusetzen - im Rathaus oder im Kupferhaus beispielsweise. Man wolle zu diesem und anderen angesprochenen Themen auch "mit der Universität reden".

Als Ersatz für das beliebte Neun-Euro-Ticket schlug Schmelting ein "Würmtalticket" vor, doch Nafziger antwortete: "Da macht der MVV nicht mit: Der sperrt sich ja auch bei unserem Vorschlag für kostenloses Fahren im Gemeindebereich." Wenig Gegenliebe findet in München laut Nafziger auch der Vorschlag, MVV-Ticketautomaten an zentralen Punkten in Planegg aufzustellen: "Das müssten wir selber bezahlen, denn der MVV will sich aus diesem Geschäft zurückziehen."

Kritik gab es an den angeblich zu engen Kreisverkehren im Ort und an der Streckenführung etlicher MVV-Buslinien. Trotz der überschaubaren Zuhörerzahl zeigte sich der Bürgermeister mit der Premiere seiner Vor-Ort-Gespräche zufrieden: "Wir werden das Format weitermachen. Man kann hier wunderbar tiefer in ein Thema einsteigen und Hintergründe erklären." Alle vier bis acht Wochen - oder auch spontan - soll es künftig in Planegg und Martinsried an zentralen Punkten solche Bürgergespräche geben. Die Gemeinde will sie auf ihrer Homepage und über Instagram ankündigen.