Christkindlmarkt für Menschen in Not

Die Zeit der Improvisation ist vorbei: Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es heuer in Martinsried wieder den beliebten Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz geben. Einen "ganz normalen Markt" wolle man am dritten Adventswochenende 10. und 11. Dezember abhalten, teilte der Förderverein jetzt mit. Der Erlös des Marktes kommt wieder ausschließlich Menschen in Not zugute.

Alle Ehrenamtlichen, teilt Pressesprecherin Karina Kalkühler mit, hätten dem Markt die Treue gehalten und dafür gesorgt, dass wieder ein reichhaltiges Repertoire angeboten werden kann, einschließlich eines bunten Musikprogramms. Der Martinsrieder Christkindlmarkt sammelt Jahr für Jahr rund 60 000 Euro durch den Verkauf von kleinen Geschenken. Das Geld geht zu hundert Prozent an bedürftige Menschen im Würmtal. Der Förderverein wird auch vom SZ-Hilfswerk Adventskalender für gute Werke unterstützt. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Würmtaler Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel der Arbeiterwohlfahrt oder der Würmtalinsel in Planegg.

Die Öffnungszeiten des Marktes auf dem Kirchplatz sind am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils von 13 bis 19 Uhr.