Von Rainer Rutz, Planegg

Wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am kommenden Montag auf dem Campus in Martinsried den symbolischen ersten Spatenstich für ein 960 Meter langes neues Teilstück der U-Bahnlinie 6 vollzieht, steht er bereits auf einer riesigen Baustelle. Seit Monaten wird am Rande des Wissenschaftscampus Erde abgetragen, um auf den dortigen Flächen die ungeheuren Massen an Aushub zwischenzulagern und um schwere Baumaschinen zu parken. Hunderte von Bäume wurden gefällt, einheimische Nagetiere und Vögel wurden aufwendig und nach ausgeklügelten Verfahren umgesiedelt.