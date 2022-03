Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus, meint der Kabarettist Martin Zingsheim. Echte Teilzeit-Asketen verzichten eigentlich auf alles: Fleisch, Laktose, Religion und vor allem eine eigene Meinung. Einfach loslassen quasi. Zingsheim findet in seinem Programm "Aber bitte mit ohne", das er am Samstag im Oberhachinger Bürgersaal präsentiert, indes noch jede Menge anderer Dinge, die aus seiner Sicht verzichtbar wären: Kundenrezensionen, Terrorismus-Experten, Tierfreunde, Hobbypsychologen, Online-Petitionen und nicht zu vergessen: glutenfreie Sprühsahne. Der Kabarettabend am 26. März beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es über www.oberhaching.de, in der Bibliothek oder im Rathaus.