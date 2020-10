Der katholischen Kirchenstiftung Heiliger Geist in Pullach geht es nass rein - zum einen im Wortsinn, weil die Regenwasser-Abflussleitungen an der alten Heilig-Geist-Kirche marode sind, zum anderen aber auch in finanzieller Hinsicht, weil für Reparatur und Sanierung kein Geld mehr in der Kasse der Kirchenstiftung ist. Pfarrer Wolfgang Fluck und die Kirchengemeinde können nun aber mit einem stattlichen Zuschuss durch die Gemeinde rechnen. Der Pullacher Gemeinderat hat kürzlich einstimmig beschlossen, der Kirchenstiftung den von ihr beantragten einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 50 000 Euro zu gewähren.

Im Zuge der Voruntersuchungen zur anstehenden Sanierung der Kirchenmauer habe sich ergeben, dass die Regenleitungen der alten Kirche auf der Südseite komplett zusammengefallen seien und im Nordbereich schon erhebliche Einwachsungen zu sehen seien, hat Pfarrer Fluck in seinem Antrag an die Gemeinde geschildert. Eine umfassende Sanierung sei unumgänglich.

Die Kosten dafür seien von der Heilig-Geist-Gemeinde nicht mehr aufzubringen, zumal sich laut der jüngsten Ausschreibungsergebnisse die Sanierungskosten für die Mauer von ursprünglich angenommenen 85 000 Euro auf 125 000 Euro erhöht hätten. Um zusätzliche Mittel zu erhalten, habe die katholische Kirchenstiftung in diesem Jahr auch einen großen Spendenaufruf gestartet. Die Sanierung der Regenleitungen soll laut Fluck im Frühjahr 2021 beginnen.