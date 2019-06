27. Juni 2019, 22:01 Uhr Marisa Burkhardt Zum Ausgleich viel Sport

"Ich war vor keiner Prüfung so entspannt wie vor dem Abitur", sagt Marisa Burkhardt aus Neubiberg. Die 18-Jährige hatte auch keinen Grund für Prüfungsangst, sie sammelte schon vorher so viele gute Noten, dass ihr eigentlich nichts mehr passieren konnte. Schließlich schloss die 18-Jährige ihre Abiturprüfungen in Mathe, Deutsch, Biologie, Latein und Religion mit 1,0 ab - als beste am Gymnasium Neubiberg. Ihr Geheimrezept: dreimal die Woche Fußballtraining und zusätzlich das Fitnessstudio. "Das war immer mein Ausgleich." Nun möchte sie höchstwahrscheinlich Medizin studieren, aber vorher erst einmal ein Jahr Pause einlegen - auf einer Farm in Norwegen.