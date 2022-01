Von Anna Lea Jakobs , Unterschleißheim

Die Puppen des Marionettentheaters Bille tanzen für die nächsten drei Monate im Genezareth-Zentrum der evangelischen Kirche in Unterschleißheim über die kleine Bühne. Die Pfarrgemeinde gewährte dem Familienbetrieb temporären Unterschlupf. Im Dezember hat sich herausgestellt, dass das Marionettentheater die alte Spielstätte am Rathausplatz 9 verlassen muss. "Der Brandschutz hat uns vertrieben", erzählt Marionettenspieler Florian Bille. Denn das Geschäft war mit nur einer Toilette und einem Fluchtweg ausgestattet, was dem Brandschutzbeauftragten nicht ausreichte. So musste sich die Familie Bille kurz vor Weihnachten nach neuen Räumlichkeiten umschauen. Zwei Türen weiter im alten Allianz-Büro hätte das Theater unterkommen können, wenn ihm nicht auch dort die Brandschutz-Auflagen einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten.

Dann kam der Familie die Stadt zu Hilfe. Das Büro des Bürgermeisters vermittelte den Kontakt zu Pfarrerin Mirjam Pfeiffer, die beschloss, sie für drei Monate in ihrer Einrichtung aufzunehmen. Anfang des Jahres zog das Marionettentheater dann in das Genezareth-Zentrum ein. Am 8. Januar fand dort die Premiere statt mit einer Vorführung des Märchens Aschenputtel. Das Marionettentheater muss sich dabei auf die kleine Reisebühne beschränken, denn diese lässt sich leichter auf- und abbauen.

Falls die Kirchengemeinde den Raum braucht, muss sie schnell aus dem Weg geräumt werden können. "Wir versuchen, uns so klein wie möglich zu machen, aber ein Marionettentheater braucht nun mal Platz", so Bille. Es sei zwar eine Einschränkung für die Kirche, die die Räume auch anderweitig nutzen muss und sicherlich auch keine Dauerlösung, sagt die Pfarrerin. Trotzdem freue sie sich über die überraschende Fügung. "Ich finde es immer schön, wenn unsere Räume mit Leben gefüllt sind", sagt Pfeiffer.

Bis März können Zuschauer die Geschichten von Aschenputtel und ihren bösen Stiefschwestern, dem Froschkönig, dem gestiefelten Kater und weiteren Märchenfiguren mitverfolgen. Wie es von April an weitergehen soll, ist noch unklar. Die Stadt Unterschleißheim bemüht sich um eine Spielstätte, in der das Marionettentheater langfristig unterkommen kann. Sich in einer anderen Gemeinde niederzulassen, ist für Bille keine Lösung. "Ich habe Familie und werde hier gefördert, da kann ich nicht einfach umziehen", sagt der Marionettenspieler.

Bille kam mit seiner Frau und den zwei Kindern im Jahr 2012 nach Unterschleißheim. Seit ihrer Ankunft in der Stadt sind sie auf der Suche nach einem unbefristeten Standort für ihr Marionettentheater. Vergangenes Jahr hatte die ÖDP bereits einen Antrag eingereicht, um ein "Städtisches Marionettentheater" zu schaffen. "Aber ein Theater ohne Theater kann man schlecht städtisch machen", wirft Bille ein. Zuerst müsse sein Kulturbetrieb eine Bleibe finden, dann könnte daraus ein städtisches Projekt werden.