Das Marionettentheater Bille zeigt in Unterschleißheim eine aufwendige Neuinszenierung von Mozarts Zauberflöte. Die Illusion ist mitunter so perfekt, dass die Puppen selbst Arien zu singen scheinen - fliegen können sie sowieso.

Von Anna-Maria Salmen, Unterschleißheim

Als die ersten Töne der Ouvertüre zu Mozarts Zauberflöte erklingen, wird sanft das Licht gedimmt, nur der hellgoldene Vorhang ist schließlich noch erleuchtet. Als dieser aufschwingt, rast der Königssohn Tamino über die Bühne, gejagt von einer rauchspeienden Schlange. Schnell schweben drei in lila und dunkelblau gewandete Gestalten herbei, besiegen das Ungeheuer und erretten den in Ohnmacht gefallenen Tamino aus seiner misslichen Lage. Dass die Figuren an feinen schwarzen Fäden hängen, fällt in der lebendigen Szene kaum auf.

Wer Marionetten nur aus der Kindheit kennt und mit Kasperl, Prinzessin und Räuber verbindet, dem verschafft das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim mit seiner Inszenierung der Zauberflöte schnell ein gänzlich anderes Bild. Keinerlei abgehackte Gesten sind auf der Bühne zu beobachten, sondern geschmeidige, fließende Bewegungen. Sogar Kopf und Hände der Figuren wiegen sanft zur Musik mit. Sie imitieren die Gestik von echten Opernsängern so perfekt, dass man beim Besuch der Generalprobe für die Premiere an diesem Samstag beinahe meint, die kleinen Puppen würden tatsächlich Arien vortragen.

Die Illusion löst sich bei einem Blick hinter die Bühne auf: An einem Eisengestell hängen ordentlich aufgereiht an unzähligen kleinen Haken die detailreich verzierten Figuren, über dünne schwarze Schnüre verbunden mit den hölzernen Spielkreuzen. Gleich an der Treppe, die die Spieler auf die erhöhte Plattform über der Bühne führt, wartet die Königin der Nacht in ihrem funkelnden, lilafarbenen Gewand auf ihren Einsatz. Ein paar Haken weiter harrt Vogelfänger Papageno mit hellgrüner Haut, freundlichem Gesicht und buntem Federkleid aus.

Detailansicht öffnen Auf der Bühne retten die drei Dienerinnen der Königin der Nacht den Prinzen Tamino. (Foto: Florian Peljak)

Eine Oper als Marionettentheater aufzuführen, ist laut Florian Bille gar nicht abwegig. Sein Theater hat neben der Zauberflöte, deren Neuinszenierung am Samstag erstmals in Unterschleißheim gezeigt wird, etwa auch Rossinis "Barbier von Sevilla" im Repertoire. Freilich ist nicht jedes Werk geeignet, mit Puppen nachgespielt zu werden: "Mit Chören würde es schwierig werden", sagt Bille. Auch Opern, die vom Schauspiel leben, könne man mit Marionetten kaum umsetzen, denn mit wechselnder Mimik können die Figuren nicht dienen.

Dafür haben die Marionetten eine andere Stärke: Sie bieten Möglichkeiten, die die Staatsoper nur begrenzt habe, sagt Bille. Was er damit meint, wird bei Fähigkeiten deutlich, die Menschen schlichtweg nicht besitzen. Fliegen zum Beispiel: Bei ihrem Racheschwur etwa schwebt die Königin der Nacht göttinnengleich mit perfekt drapiertem Umhang über ihrer verängstigten Tochter Pamina.

Detailansicht öffnen Hinter der Bühne sind die Figuren ordentlich aufgehängt: Papageno und Tamino warten auf ihre Einsätze. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Und selbstverständlich die Königin der Nacht. (Foto: Florian Peljak)

Die Zauberflöte hat Bille selbst schon "locker 300 Mal" gespielt, wie er erzählt. Für das Marionettentheater sei sie optimal geeignet, doch im Vergleich zu den klassischen Märchen, die er mit seiner Frau Wlada meist zu zweit aufführen kann, sei Mozarts Werk sehr komplex. Das wird spätestens dann klar, wenn bei der Schlussszene zehn Figuren gleichzeitig koordiniert werden müssen.

Was im Ergebnis dann doch so leicht und schwerelos aussieht, ist hinter der Bühne umso härtere Arbeit. Insgesamt wirken sieben Spieler an der Aufführung mit. Bei so vielen Beteiligten muss jede noch so kleine Absprache passen, "das muss laufen wie ein Uhrwerk", sagt Bille. Hinzu kommt, dass es hinter der Bühne dunkel ist. Wenn dann mal jemand an der falschen Stelle stehe, so der Theaterleiter, könne schnell alles schief laufen. Bei der Planung der Inszenierung sei also die richtige Balance zentral: Die Aufführung muss hinter der Bühne gut umsetzbar und nicht überfordernd sein, gleichzeitig aber auch so lebendig, dass es für die Zuschauer nicht langweilig wird.

Detailansicht öffnen Theaterleiter Florian Bille packt bei der Inszenierung selbst mit an. (Foto: Florian Peljak)

Das richtige Gleichgewicht ist Bille auch beim Thema Tradition wichtig. Sein eigenes Theater kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, nachweisbar spielten Vorfahren schon seit 1794. Florian Bille ist stolz auf dieses familiäre Erbe, versteht Tradition aber nicht als etwas Verstaubtes oder Steifes. Neue, eigene Elemente einzubringen, darauf legt er daher eigener Aussage nach immer Wert.

Bei der Inszenierung der Zauberflöte zeigt sich das zum Beispiel am Bühnenbild, das in den Fünfzigerjahren gestaltet wurde. Bille übernimmt es nicht einfach nur, sondern mischt es mit modernen Ideen, die neue optische Reize schaffen können. Ein Bildschirm etwa ergänzt optimal die Feuerprobe, die Tamino und Pamina gemeinsam bestehen müssen. So entsteht ein eindrucksvolles Bild, wenn das Paar als bloße Schemen vor der rot leuchtenden Flammenwand wandeln.

Detailansicht öffnen Im Gegensatz zu klassischen Märchen kann Mozarts Oper nicht zu zweit aufgeführt werden. Für die "Zauberflöte" ist daher am Samstag ein ganzes Team über und hinter der Bühne. (Foto: Florian Peljak)

Die kurze Szene ist gleichzeitig auch die körperlich anstrengendste, verrät Bille. Denn um den Schatteneffekt zu kreieren, muss der Darsteller ganz nah am Bühnenrand stehen und sich nach unten beugen. "Das geht stark in den Rücken", sagt Bille lachend. Wenn sich der Vorhang schließt und aus dem Publikum begeisterter Applaus ertönt, sind der Theaterleiter und sein Team sich jedoch einig: Die Mühen haben sich gelohnt.

Das Marionettentheater Bille zeigt seine Inszenierung von Mozarts "Die Zauberflöte" erstmals am Samstag, 11. Februar. Die Premierenvorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Südturm des Unterschleißheimer Sehbehinderten-Zentrums, Raiffeisenstraße 25. Eine weitere Aufführung findet statt am Samstag, 25. März, Beginn 19.30 Uhr.