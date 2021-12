Maren Piskora wurde von Arthrose in der Hüfte und in beiden Knien geplagt und konnte kaum laufen. Dann, mit 50 Jahren, entdeckt sie das Schwimmen für sich. Heute trainiert die 87-Jährige immer noch drei bis viermal pro Woche.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Auf das neongrüne Handtuch ist Maren Piskora besonders stolz. Sie wickelt es sich um die Hüften und präsentiert den Schriftzug, der an die Schwimmweltmeisterschaft in Gwangju in Südkorea 2019 erinnert. Dort ist sie Weltmeisterin über 200 Meter Brustschwimmen geworden. Mit 85 Jahren. Es war die letzte Schwimm-WM, bei der sie an den Start ging, dann kam Corona und Schwimmmeisterschaften konnten lange nicht stattfinden. Es war eine schlechte Zeit für Maren Piskora.