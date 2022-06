Wenn eine schwere Krankheit oder das Sterben eines geliebten Menschen die gesamte Familie erschüttern, brauchen Betroffene schnell kompetente, einfühlsame und professionelle Hilfe. Seit nunmehr 25 Jahren bringen ehrenamtliche Hospizhelfer im Würmtal Zeit und Zuwendung ein, lindern Einsamkeit und Ängste, helfen letzte Dinge zu regeln und führen Gespräche. Der Erwachsenenhospizdienst der Malteser, der jetzt sein Jubiläum feierte, wurde Ende der Neunzigerjahre in Gräfelfing gegründet und beschäftigt heute 88 ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer, die Schwerkranke oder sterbende Menschen zu Hause oder in Alten- und Pflegeeinrichtungen begleiten. Beim Malteser Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst unterstützen aktuell 37 ehrenamtliche Hospizhelfer 27 Familien mit schwerkranken Kindern und Familien in Trauer.

"In den zurückliegenden 25 Jahren haben wir 1600 Patienten und Patientinnen in ihrer letzten Lebenszeit begleitet", sagt Yvonne Bär, die seit vorigem Jahr die Malteser Hospizdienste leitet. Und noch ein zweites Jubiläum gibt es zu feiern: Seit 15 Jahren begleiten Hospizhelfende Familien mit schwerkranken Kindern oder Jugendlichen. Eng eingebunden in Hospiz- und Palliativnetzwerke vermitteln die ambulanten Malteser Hospizdienste Pflegedienste, ambulante Palliativversorgung, eine Palliativstation oder das nächste Hospiz. Dabei werden nicht nur die kranken Kinder und ihre Geschwister von ehrenamtlichen Hospizhelfern unterstützt. Seit 2016 dürfen Hospizdienste auch Kinder in Familien begleiten, in denen ein Erwachsener erkrankt ist. "Weil wir sowohl Ehrenamtliche im Erwachsenenhospizdienst vermitteln, aber auch für Kinder das passende Unterstützungsangebot haben, sind wir Malteser im Großraum München der einzige Hospizdienst, der betroffene Familien als ganzes System begleiten kann", so Bär.